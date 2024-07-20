В июне этого года по сравнению с прошлым годом на 13% увеличилось количество пациентов с тяжелыми травмами в Рижской клинической университетской больнице (RAKUS), сообщили агентству LETA в медучреждении.

В июне в Клинике неотложной медицины и приема пациентов (NMPUK) Восточной больницы экстренную помощь получил 6391 пациент, из которых 3951 человек, или 62%, после консультаций, обследований и лечения были выписаны, а примерно 38% нужно было продолжить лечение в стационаре. Увеличение количества пациентов наблюдалось по всем профилям.

Общее количество пациентов в больнице в первый месяц лета увеличилось на 11,5% по сравнению с июнем 2023 года, а количество пациентов с травмами - на 13%.

Ежедневно в травмпункт за помощью обращается не менее 40 пациентов с различными травмами, которые получают помощь травматологов, хирургов, нейрохирургов и микрохирургов, а также ассистентов врачей и вспомогательного персонала.

Руководитель NMPUK Алексей Вишняков сообщил, что в клинику были доставлены 53 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, они нуждались в многопрофильной медицинской помощи. Из них 13 находились в критическом для жизни состоянии, требующем немедленного хирургического вмешательства и поддержания жизненно важных функций.

По оценке Вишнякова, почти все травмы можно было предотвратить, особенно в тех случаях, когда пострадавшие передвигались на велосипеде или электроскутере.

"Скорость движения велосипедистов или скутеристов относительно невелика по сравнению с автомобилями, но травмы, которые они получают, зачастую гораздо серьезнее. Обычно, падая с велосипеда или электроскутера, пострадавшие травмируют голову, получают переломы черепа и лицевых костей, черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей и повреждения внутренних органов. Лечение и реабилитация после этих травм длительны, а последствия непредсказуемы", - пояснил Вишняков.

Медики больницы подчеркнули, что серьезных травм в таких ситуациях можно было бы избежать, надев защитную экипировку - шлемы, налокотники и наколенники, - но зачастую это не происходит. Кроме того, около 25% пациентов с травмами во время несчастного случая находились в состоянии алкогольного опьянения. В июне каждую неделю в реанимацию RAKUS поступало не менее двух-трех пациентов, получивших травмы при использовании велосипедов или электроскутеров без защитной экипировки.

"Защитный шлем не защищает от аварии, но защищает от более серьезных последствий и снижает вероятность самых негативных. Это и есть та большая разница", - заявил руководитель Клиники интенсивной терапии Роберт Сташинскис.

В свою очередь, нейрохирург Клиники неврологии и нейрохирургии RAKUS Каспарс Аусландс, который ежедневно лечит велосипедистов и пользователей электроскутеров и электросамокатов, отметил, что чаще всего эти пациенты получают черепно-мозговые травмы, что, по его мнению, представляет наибольшую опасность для жизни и будущего качества жизни.

"Нужно учитывать, что это молодые люди в трудоспособном возрасте, и крайне печально, что мы склонны задумываться о ценности жизни и здоровья только после того, как произошел несчастный случай. До этого момента происходит необдуманное или смелое поведение, либо полагаешься на то, что "со мной же ничего плохого не случится", либо работает аргумент "зачем мне надевать шлем, который испортит мою прическу". Нужно ценить долгосрочные преимущества, заботясь о своем здоровье ежедневно, и жить осознанно", - заявил медик.

Между тем, руководитель Клиники травматологии и ортопедии Андрис Викманис заметил, что получившие травмы велосипедисты и водители электроскутеров часто находятся в состоянии алкогольного опьянения. Он также заметил, что в условиях интенсивного дорожного движения велосипедисты и пользователи электроскутеров пытаются объехать пробки, протискиваясь между рядами машин, но при возобновлении движения высок риск оказаться зажатым между машинами в полосах, зацепиться за автомобильное зеркало и упасть или попасть в аварию с более быстрым и тяжелым транспортным средством.

"Нужно учитывать, что эти участники дорожного движения обычно не носят шлем, они в футболке, шортах, часто на ногах шлепки, которые не дают никаких шансов стабильно удержаться на дороге. К сожалению, чаще всего такие участники дорожного движения травмируют голову, а также плечевые кости, ключицы, ноги", - заявил медик.

Как подчеркнул Викманис, еще одна проблема заключается в том, что велосипедисты и водители электроскутеров могут пользоваться тротуарами, велодорожками и проезжей частью, поэтому остальные участники дорожного движения "могут даже не догадываться, в каком направлении эти водители решат поехать".

"Наибольшему риску подвергаются пешеходы на тротуаре, которые вообще не должны чувствовать себя в опасности или одеваться в "броню", а также сами велосипедисты или водители электроскутеров, которые часто не задумываются о необходимости шлема", - отметил Викманис.

По опыту руководителя клиники, были случаи, когда более молодой и более тяжелый водитель электроскутера сбивает пожилого человека, который идет по тротуару. В результате удар и падение приводят к очень серьезному перелому костей у пожилого человека.

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