Министерство образования и науки (МОН) при поддержке из Фонда восстановления Европейского союза начало исследование пропускной способности интернета в школах по всей Латвии, сообщили в министерстве.

В исследовании участвуют образовательные учреждения 43 самоуправлений, подведомственные МОН колледжи и средние профессиональные учебные заведения, а также учебные заведения, подведомственные Министерству культуры.

Исследование позволит определить потребности учебных заведений в увеличении передачи данных и спланировать необходимое финансирование. Как отмечает МОН, в настоящее время степень дигитализации школ отличается и часто зависит от возможностей самоуправления направить средства на эти цели.

По итогам изучения ситуации в школах самоуправлениям будут доступны 3 млн евро из средств Фонда восстановления ЕС для увеличения пропускной способности интернета или приобретения информационно-коммуникационных технологий для образовательных учреждений.

И. о. государственного секретаря МОН Илзе Салениеце отметила, что улучшение пропускной способности интернета в школах позволит сократить неравенство в доступности знаний и образовательных ресурсов. У учащихся и преподавателей будет больше возможностей для приобретения необходимых знаний и навыков, что будет способствовать повышению цифровой грамотности общества.

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