В пятницу, 19 июля, на военную базу в Кадаге Адажского края прибыли солдаты июльского призыва Службы государственной обороны (СГО), среди которых впервые были не только добровольцы, но и молодые люди, отобранные для службы по результатам жеребьевки.

Как отмечает агентство LETA, молодых людей на личном транспорте на военную базу привезли родственники - матери, отцы, братья, сестры. Хотя и родители, и призывники были в приподнятом настроении, некоторые матери и подруги молодых людей не могли сдержать слез. Некоторые призывники приехали на армейском автобусе.

После регистрации молодых людей поделили на подразделения и они отправились на военную базу. Сначала нужно было избавиться от запрещенных предметов - алкоголя, одурманивающих веществ или предметов, предназначенных для обороны. По наблюдениям агентства LETA, таких практически не было и, в мусорник было выкинуто несколько электронных сигарет и пачек с сигаретами. В целях безопасности уже за воротами базы вещи призывников проверяли кинологи с собаками.

Часть молодых людей принимал 1-й механизированный пехотный батальон, который представлял старший сержант Илмарс Решня. Решня признал, что при приеме будущих солдат СГО настроение всегда позитивное, так как недавно службу закончил первый призыв СГО. Инструкторы физически и ментально подготовлены к тому, чтобы дать молодым людям самые лучшие знания.

Хотя в июльском призыве впервые есть молодые люди, которые были отобраны по случайному принципу, работу подразделения Решни это не затруднит. Разницы между добровольцами и призванными в обязательном порядке нет, так как молодым людям нужно будет работать по одинаковым правилам и инструкциям. "Поэтому нам важно направить этих молодых людей в правильное русло и рамки, и тогда не должно быть никаких вызовов", - заявил Решня.

В первый день молодые люди будут размещены в своих подразделениях, их ознакомят с правилами внутреннего распорядка и безопасности. После этого они постепенно получат свое снаряжение, и начнется обучение.

В то же время Решня не отрицает, что первые две недели достаточно сложные, особенно для молодых людей, которые только что приехали из "отцовского дома" и не видели дисциплины, но после второй недели они начинают привыкать и осознавать, что находятся на службе. Молодым людям приходится просыпаться в 6 утра, затем следует утренняя зарядка, завтрак и обучение. В казармах будут жить до 12 солдат в комнате, а это значит, что они должны уметь ладить со своими сослуживцами. За каждой комнатой будет закреплен староста, у которого, по мнению инструкторов, "есть лидерские качества".

Согласно законодательству, в армии существуют различные формы контроля и мотивации для молодых людей, которым трудно следовать правилам и распорядку. При необходимости таким молодым людям уделяется отдельное внимание.

В подразделении Решни молодые люди будут проходить курс базовой подготовки в течение двух месяцев, а затем последует специализированное обучение по конкретным системам вооружения или технике.

На вопрос о том, есть ли уже какие-то изменения, которые необходимо ввести в СГО, начальник учебного отдела Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, майор Иева Йордане-Лифланде заявила, что на данный момент радикальных изменений не требуется, хотя некоторые детали могут быть пересмотрены. "На данный момент все работает, и молодые люди иногда даже удивлены, насколько все это интересно и не так уж сложно", - отметила Йордане-Лифланде.

Хотя инструкторы и офицеры не являются педагогами в классическом понимании, они закончили курсы педагогики и психологии, что позволит эффективнее работать с молодыми людьми. В то же время есть командиры, служба психологов и капелланы, которые могут помочь молодым людям, испытывающим те или иные проблемы или трудности.

Йордане-Лифланде также подтвердила, что призванные в обязательном порядке молодые люди не будут специально выделены или отделены, так как программа обучения для всех одинаковая. "Ни в коем случае не будет уже установлено, что ты доброволец, а ты - призывник. Чем сплоченнее мы будем, тем проще будет выполнить задачу. В выполнении задач неважно, доброволец ты или призывник", - подчеркнула Йордане-Лифланде.

В пятницу службу должны были начать 450 призывников, в том числе 383 добровольца, из них девять девушек, а также 67 молодых людей, отобранных для службы по результатам жеребьевки. Однако для шести молодых людей служба была отменена, а девять не явились на военную базу. Таким образом, службу сегодня начали 435 призывников.

Солдаты июльского призыва будут служить в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск.

С прибытием на Адажскую базу начнется 11-месячный процесс обучения новобранцев СГО.

НВС призывает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подавать заявки в СГО до 10 января 2025 года, чтобы начать 11-месячную подготовку в Адажи в июле 2025 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !