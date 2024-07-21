Министр сообщения Каспарс Бришкенс не уверен, что Латвии удастся ввести электронную очередь на границе до конца этого года, сказал министр в интервью агентству LETA.

Бришкенс отметил, что пограничная охрана и процессы организации очередей находятся в компетенции Министерства внутренних дел, а таможенные процессы - в компетенции Министерства финансов.

"Мы, со стороны Министерства сообщения, с учетом компетенций Латвийского государственного телерадиоцентра фактически пришли на помощь нашим коллегам, чтобы ускорить разработку такого решения", - отметил министр.

Комментируя вопрос о том, почему Латвия отстает от своих соседей во внедрении электронных очередей, Бришкенс отметил, что министерство сейчас работает над решениями, и понятно, что это невозможно сделать за один день.

"Можно фантазировать, что каждый студент третьего курса может запрограммировать что-то подобное, но это не так просто. Система должна быть достаточно надежной", - сказал министр.

Он отметил, что, конечно, можно подумать, что в Эстонии такая система существует уже десять лет и проще было бы перенять ее у них, но в прошлом было принято решение о создании собственной системы.

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