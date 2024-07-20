Президент Эдгар Ринкевич в субботу посетит этапы чемпионата мира по ралли в Вецпилсе и Лиепае, сообщили в канцелярии президента.
Этап чемпионата мира по ралли, который впервые проводится в Латвии, начался 18 июля и завершится в воскресенье.
Ралли проходит по территории Латвии от Лиепаи до Риги. Его этапы пройдут также в Тукумсском, Талсинском, Кулдигском и Южно-Курземском краях.
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