Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за реконструкцию Лиепайского шоссе (А9) на четырехполосную дорогу, сообщает агентство LETA.

В качестве представителя инициативы указана Гита Осите. Она утверждает, что хочет добиться безопасного вождения на интенсивном Лиепайском шоссе, по которому ежедневно передвигается большое количество большегрузных и легковых автомобилей, а также тракторов.

"Это будет масштабный проект государственного значения, поэтому я призываю довести его до уровня Сейма, чтобы договориться политически, в том числе, об источниках и механизмах его финансирования", — отмечает Осите.

Как сообщалось, в конце июня на Лиепайском шоссе произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, поэтому госпредприятие "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) заказало Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) проверку безопасности дорожного движения на участке шоссе Рига-Лиепая (А9) в Курземе.

В LVC, анализируя результаты проверки, полагают, что, если транспортный поток продолжит расти в той же прогрессии, что и в последние девять лет, то в будущем отдельные участки Лиепайского шоссе должны быть перестроены в дорогу с минимум двумя полосами движения в каждую сторону. Также отмечается, что конфигурация некоторых перекрестков на Лиепайском шоссе не является оптимальной, и для улучшения ситуации необходима их реконструкция.

Кроме того в ходе проверки выяснилось, что степень стрижки травы и кустарников вдоль шоссе А9 недостаточна - трава и кусты, растущие по обочине дороги, на разделительной линии и за ее пределами, серьезно влияют на видимость дороги. Определены и места, где необходимо срезать кусты.

Также установлено, что состояние дорожного покрытия и разметки на Лиепайском шоссе в целом соответствует качеству и функциональности. Расположение дорожных знаков и их состояние удовлетворительное, предоставляемая ими информация понятна водителям, но некоторые знаки и горизонтальная разметка все же имеют следы износа.

Рекомендации аудита безопасности дорожного движения на участке Лиепайского шоссе от Блидене до Бутнари будут реализованы в течение месяца, сообщало ранее в LVC.

Latvijas Valsts ceļi была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Компания управляет национальной сетью автомобильных дорог и организует закупки для нужд государства. LVC управляет более чем 20 000 км национальных дорог.

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