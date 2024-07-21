Foto: Māris Morkāns

Из-за перебоев в подаче электроэнергии в воскресенье утром было прервано движение поездов на Крустпилсской линии, сообщил агентству LETA руководитель отдела коммуникаций и маркетинга АО Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс.

Согласно опубликованной компанией информации, 21 июля поезд Краслава (5.50) - Рига (9.10) опаздывал примерно на 90 минут. На участке Лиелвадре-Огре поезд останавливался на всех остановках.

В 11.15 повреждения электроснабжения, повлиявшие на движение поездов на Крустпилсской лини были устранены, сообщается в Твиттер-аккаунте VAS Latvijas dzelzceļš (LDz).

Поезд Рига (7.31) - Даугавпилс (11.10) остановился на станции Лиелварде. По последним данным, задержка поезда составляет примерно два часа. А поезд Даугавпилс (7.39) - Рига (10.10) идет с опозданием около 50 минут.

Поезд Рига (7.48) - Лиелварде (8.46) из-за обесточивания электросети остановился на участке Кегумс-Лиелварде. Ожидаемая задержка составляет около 80 минут.

Поезд Лиелварде (9.31) – Рига (10.30) стоит на станции Лиелварде. Ожидаемая задержка составляет около 70 минут.

Поезд Айзкраукле (9.37) – Рига (11.00) находится на станции Скривери в ожидании поезда, направляющегося в сторону Скривери. Ожидаемая задержка составляет около часа.

Поезд Рига (9.31) – Зилупе (14.19) опаздывает примерно на 35 минут и на участке Огре – Айзкраукле будет курсировать со всеми остановками.

Поезд Лиелварде (10.33)-Рига (11.30) опаздывает примерно на 20 минут.

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