На территории Рижского центрального рынка открыли кран с питьевой водой — первый из десяти, установка которых запланирована на этот год. Новые краны предполагается поставить в парках и Бикерниекском лесу, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Сейчас в Риге 26 кранов с бесплатной питьевой водой, включая новый, на Центральном рынке. Краны уже есть в разных районах — и в центре, и в Болдерае, и в Даугавгриве, и возле пляжа в Вецаки и др. Управляет ими предприятие Rīgas ūdens.

Краны сделаны так, чтобы из них можно было удобно попить, набрать взятую с собой бутылку, чтобы ими могли пользоваться люди в колясках и чтобы тут же была возможность освежиться у животных. Вода в них подается из городского водопровода — она чистая, качественная, безопасная, что подтверждают регулярные проверки.

Как рассказал представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзовичc, жители нередко сами сообщают, что какой-то кран испачкан или не работает как надо. Проблемы с кранами, по его словам, довольно редки.

"Ничего такого особого до сих пор не было. Нет такого, что они часто ломаются — эти краны работают очень хорошо. Насчет же качества воды, то мы его проверяем регулярно. Качество питьевой воды проверяют каждый день и в разных местах — например, в пунктах водоподготовки, где мы готовим подземные и поверхностные воды. Но и сами эти краны проверяем — стараемся делать это хотя бы раз в неделю, чтобы вода из-за малого потребления не застаивалась или не было подозрений, что там может ухудшиться микробиологическая ситуация", — сообщил представитель Rīgas ūdens.

Расходы на один кран — около 6000 евро, не считая проекта и расходов, связанных со строительством. Программу по созданию таких кранов самоуправление Риги начало два года назад; в ее рамках идет сотрудничество с районными обществами и жители могут сообщить, что в таком-то месте определенно нужен кран. Так, благодаря активности жителей, краны появились на Гризинькалнсе и Брасе. Окончательное решение о строительстве принимает самоуправление, оценивая заявки.

Представитель Rīgas ūdens рассказал, что до конца года планируется построить бесплатные краны в парках Анниньмуйжас, Латгалес, Нордекю, Победы (в двух местах), в сквере возле Оперы, саду Виестура, Бикерниекском лесу, на променаде в Болдерае и возле пруда Марас.

Проведенный Латвийским радио на улицах Риги опрос показал, что большинство горожан о возможности получить бесплатно воду даже не знают, а вот иностранцы в курсе и этой возможностью пользуются — чтоб попить, сполоснуть руки или дать освежиться питомцу.

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