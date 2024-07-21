В Рижской 41-й средней школе за два миллиона евро строится современная спортивная инфраструктура, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

41-я средняя школа расположена в Пардаугаве, на улице Слокас, 49A.

Рядом со школой строятся площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и других видов спорта. Также на стадионе будет футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для уличной гимнастики и силовой подготовки, столы для настольного тенниса и текбола.

Кроме того, у здания школы будет детская площадка, хранилище для велосипедов, самокатов и скейтбордов, модули раздевалок, элементы ландшафтного дизайна. На стадионе будет сделано освещение и установлено видеонаблюдение.

"Рижская 41-я средняя школа переживает грандиозные изменения. Это одна из самых быстрорастущих школ Риги. 1 сентября школа получает новое название "Рижская средняя школа Яниса Штейнхауэра". В этом году школа получит новую спортивную площадку, чего она ждала как минимум с 2003 года. Вскоре начнутся работы по утеплению школы, которые включат в себя замену крыши и новый фасад", - заявил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

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