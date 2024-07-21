Латвия планирует отправить медицинские товары в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, разрушенную после ракетного удара России, говорится в проекте приказа, поданного на утверждение Министерству здравоохранения, сообщает агентство LETA.

Министерство следит за ситуацией на Украине и находится в контакте с посольством Латвии в Украине, посольством Украины в Латвии, Министерством здравоохранения Украины и его подведомственными учреждениями. 18 июля Минздрав получил письмо от Министерства здравоохранения Украины о необходимой Украине поддержке Украины.

Министерство в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи определило имеющиеся ресурсы и возможность оказания поддержки и, оценив просьбу о поддержке, пришло к выводу, что, учитывая ситуацию в Украине и доступность лекарств, медицинских изделий и товаров в государственных материальных резервах сектора здравоохранения, гуманитарная помощь может быть оказана путем направления ресурсов из государственных материальных резервов сектора здравоохранения.

Предусмотрено отправить в Украину перевязочный материал, лейкопластыри, жгуты, иглы, шприцы, а также различные антибиотики.

Максимальная сумма, необходимая для пополнения материальных резервов государства, составит 12 600 евро.

Ранее сообщалась, что 8 июля российский ракетный удар нанес удар по крупнейшей в Украине детской больнице "Охматдет" и повредил более 50 гражданских объектов. В результате этой атаки в Киеве погиб по меньшей мере 31 человек, в том числе четверо детей. Среди 117 раненых - 10 детей.

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