Согласно публичному отчету Государственного агентства развития образования (VIAA) за 2023 год, в прошлом учебном году иностранным студентам было присуждено 106 латвийских государственных стипендий на общую сумму 590 760 евро.

Стипендии от Латвии получили студенты из 24 стран. Больше всего стипендиатов было из Финляндии (13 человек), Украины (11), Азербайджана (9), Грузии, Германии и Китая (по 7).

Еще 90 стипендий были вручены за участие в девяти международных летних школах, организованных латвийскими университетами.

В 2023 году на получение латвийской государственной стипендии поступило 309 заявок от иностранных студентов из 31 страны.

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