"Мой прогноз таков: Украина войдет в состав НАТО намного раньше, чем в Европейский Союз", — заявил LSM.lv Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник латвийского Центра геополитических исследований и экс-глава Бюро по защите Сатверсме.

При этом он считает, что Европе следует готовиться к разным исходам президентских выборов в США, потому что на безопасность региона может существенно повлиять не только выход Соединенных Штатов из НАТО, сообщает rus.LSM.lv.

НАТО работает по принципу консенсуса, то есть всем странам-участницам надо договориться о приеме Украины в альянс.

"Если посмотрим, какие слова НАТО использовало в Бухаресте в 2008 году — что когда-нибудь в будущем Украина будет в альянсе, то в Вильнюсе уже представлен понятный пусть к этому и четко сказано, что участие Украины в НАТО необратимо. Использовано это слово — "необратимо", и, конечно, России это страшно не нравится", — сказал Кажоциньш.

Эти слова — еще не приглашение в альянс, и насчет него пока договориться не удалось.

"Мой прогноз, мое мнение таково: Украина вступит в НАТО намного быстрее, чем в ЕС. Почему? Приглашение вступить в ЕС действует до 2030 года. Очень возможно, что все соглашения будут выполнены, но надо будет еще вводить политические, юридические, дипломатические и другие требования.

Выполнение требований для членства в ЕС никому не давалось легко. И нам не было легко. Когда же в Украине закончится война, а очень трудно представить, что она может закончиться победой РФ, НАТО — это мой прогноз — пригласит ее вступить. Потому что у Украины будут самые сильные вооруженные силы в Европе с огромным боевым опытом как раз против вероятного противника, и они доказали свои способности", - заявил политолог.

Кажоциньш отметил, что сейчас идет работа над тем, чтобы ВСУ стали более совместимыми с вооруженными силами НАТО, так что многие препятствия, которые могли бы быть в другой ситуации, в будущем могут исчезнуть.

На вопрос, может ли все более активное вовлечение НАТО в процессы в Украине вовлечь сам альянс в прямую конфронтацию с Россией, представитель Центра геополитических исследований отметил, что нет ничего неправильного в том, чтобы помогать стране, подвергшейся нападению. При этом, отметил он, за два с половиной года войны РФ потеряла около половины своей военной мощи, а это немало.

"Если посмотрим на то, что происходит на фронте, то сейчас РФ почти с начала мая говорит, что может завербовать около 30 тыс новых солдат. Но западные источники пришли к выводу, что РФ каждый день необратимо теряет 1000 — 1200 военных, которые или погибают или получают тяжелые ранения", — говорит он.

По его мнению, это означает, что РФ теряет больше солдат или примерно столько же солдат, сколько привлекает на службу. И для это тупик для России.

Экс-глава Бюро по защите Сатверсме подчеркнул, что выборы в США важны и для Латвии: "Eсли по какой-то причине президент США решит даже не выходить из НАТО, но, например, вывести военные силы США из Европы и уделить больше внимания Ближнему Востоку, где также есть серьезные и имеющие прямое отношение к США вызовы, этим могла бы воспользоваться Россия.

Особенно, если там у власти еще будут такие люди, как нынешний президент и его советники. Кремль может попробовать бросить вызов НАТО, чтобы доказать, что альянс — "бумажный тигр" и не может себя защитить. И это может произойти в странах Балтии".

Кажоциньш также отметил, что новые приоритеты альянса — защита членов. Это значит, что в Латвии в 2027 году могут находиться 5000 военных из других стран, не считая наших собственных сил, которые продолжают развиваться.

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