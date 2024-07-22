Национальный совет по электронным СМИ ( NEPLP ) закрыл доступ к сайту www.belros.tv, так как обнаружил, что на нем транслируется запрещенный в Латвии телеканал "БелРос", говорится в объявлении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Совет напоминает, что 3 марта 2022 года он принял решение, которое запрещает ретрансляцию, в том числе распространение, программ телеканала "БелРос" на территории Латвии сроком на три года. Оценив информацию в передачах "БелРос", а также проанализировав ее в контексте запрета на распространение информации и призывов, угрожающих государственной безопасности или общественному порядку или безопасности, NEPLP тогда пришел к выводу, что распространяемое в "БелРос" содержание противоречит и существенно нарушает Закон об электронных СМИ.