За первые пять месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 5309 новорожденных, что на 10,9% или 648 новорожденных меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За первые пять месяцев 2024 года из зарегистрированных новорожденных 2 728 были мальчиками, что на 10,9% или 333 меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, а 2 581 - девочками, что на 10,9% или 315 меньше.

В мае в Латвии было зарегистрировано 1 094 новорожденных, что на 11,8 % или 146 меньше, чем в соответствующем месяце 2023 года, в том числе 566 мальчиков и 528 девочек.

За первые пять месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 11 530 смертей, что на 6,4% или 782 меньше, чем за первые пять месяцев 2023 года, когда было зарегистрировано 12 312 смертей.

Таким образом, за первые пять месяцев этого года число зарегистрированных смертей превысило число родившихся на 6221, в то время как за тот же период предыдущего года число смертей превысило число родившихся на 6355.

За первые пять месяцев 2024 года в Латвии было зарегистрировано 2 389 браков, что на 15,8 % или 449 браков меньше, чем за соответствующий период 2023 года.

На 1 июня этого года население Латвии составляло 1,862 миллиона человек.

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