Происходит преднамеренное перемещение нелегальных мигрантов в Латвию в отместку за принятые ею решения, заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс в программе "900 секунд" на канале TV3.

По его словам, события последних недель июля проходят по тому же сценарию, который уже наблюдался прежде: значительно уменьшилось число нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской.

На вопрос, чем это можно объяснить, Пуятс ответил, что это реакция на определенные геополитические события. Например, на то, что с 16 июля в Латвию не могут въезжать лица с автомобилем, зарегистрированным в Беларуси. "Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решения", - подчеркнул Пуятс.

Он рассказал, что в последние месяцы в непосредственной близости от латвийской границы были зафиксированы люди, похожие не на мигрантов, а на военных. Отвечая на вопрос, по каким признакам их можно определить, Пуятс сказал, что это одежда, поведение. Был случай, когда пограничники отреагировали на одного такого человека, но он повернул обратно в Беларусь.

Пуятс приветствовал инвестиции в инфраструктуру, направленные на пресечение нелегальной иммиграции, отметив, что к июлю этого года было выявлено значительно меньше нарушителей - 3 300 человек по сравнению с 5 000 в прошлом году.

Глава Государственной пограничной службы отметил, что в этом году сократилось число лиц, принятых по гуманитарным соображениям. Отчасти это объясняется тем, что изменился профиль правонарушителей - в основном это молодые мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. По его словам, часто люди сначала говорят, что хотят получить помощь от Латвии, но не хотят регистрироваться здесь. Они хотят незаметно добраться, например, до Германии, где они могут претендовать на "очень щедрое пособие". Среди них преобладают мигранты из Сирии, Афганистана, Ирана, Индии, Бангладеш.

Они также часто хорошо экипированы, например, имеют инструменты, чтобы ломать заборы. Попытки повредить инфраструктуру многочисленны, признал Пуятс.

С середины прошлого года изменилось и отношение нарушителей. Люди становятся более агрессивными, не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Бывали случаи, когда пограничникам приходилось применять физическую силу и специальные средства, чтобы сдержать нарушителей.

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