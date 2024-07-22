Из 22 незастроенных земельных участков около аэропорта Риги, которые когда-то были приватизированы сомнительным образом, аэропорту могут понадобиться примерно четыре участка, сообщил в интервью программе "Утренняя панорама" мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Ознакомившись с нуждами аэропорта, к такому выводу пришла специально созданная весной рабочая группа, которая, однако, еще не завершила свою работу. Например, на этой неделе запланирована встреча исполнительного директора Риги и генерального прокурора по вопросу о земельных участках.

Аэропорту необходимы те земельные участки, которые находятся ближе к запланированной железнодорожной линии "Rail Baltica".

По словам Кирсиса, сложившуюся ситуацию с 22 земельными участками Рижская дума постарается решить, избегая судебных разбирательств, так как в противном случае самоуправлению, возможно, придется выплачивать компенсацию инвесторам за простой земельных участков.

"Решение может быть следующим: аэропорт получает интересующие его земельные участки, а те, которые остаются, переходят к инвестору по аукционной цене, и все стороны подписывают своего рода административное соглашение о том, что у них нет претензий друг к другу, чтобы избежать взыскания убытков", — очертил возможное решение Кирсис, подчеркнув, что оно еще должно быть согласовано со всеми вовлеченными сторонами, включая Генеральную прокуратуру.

На вопрос о том, насколько такое возможное решение обсуждено с инвесторами, мэр Риги ответил, что "они предварительно сказали, что их это решение могло бы устроить".

Кирсис прогнозировал, что решение по вопросу о земельных участках возле аэропорта будет достигнуто в ближайшие месяцы, и уже в сентябре должно быть ясно, "к чему мы идем".

Как уже сообщало агентствр LETA, 6 марта этого года Рижская дума решила признать утратившим силу решение от 21 сентября 2022 года о завершении приватизации 22 земельных участков у аэропорта, тем самым восстановив права собственности на эти участки. Дума также признала утратившим силу решение о начале локального планирования территории между границей Риги, улицами Придайнес, Мукупурва, Никрацес и Гренчу.

Такое решение было принято, поскольку в феврале Рижская дума получила заявление генерального прокурора Юриса Стуканса о незаконной приватизации незастроенных земель, необходимых для дальнейшего развития аэропорта. В заявлении говорилось, что Рижская дум не оценила необходимость земельных участков для выполнения функций государственного управления или для коммерческой деятельности государства или муниципалитета, и все земельные участки находятся на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта Риги.

Заявление генерального прокурора обязывало муниципалитет восстановить свои права на владение и собственность на 22 земельных участка и приостановить разработку локального планирования этой территории.

В аэропорту поясняют, что указанные недвижимые имущества включены в план развития аэропорта до 2036 года, учитывая географическое расположение взлетно-посадочной полосы и перронной зоны.

В новом плане развития на 2036-2050 годы, разработка которого сейчас началась, эта территория включена в зону развития авиационных грузов и логистических центров.

Часть из этих земельных участков аэропорт также планирует использовать для производства альтернативной энергии, например, создавая солнечные панели, тем самым укрепляя энергетическую независимость аэропорта как объекта критической инфраструктуры. Однако следует учитывать, что для аэропорта как эксплуататора взлетно-посадочной полосы существуют обязательные требования к сертификации, поэтому реализация таких проектов возможна только в тех зонах, которые не угрожают безопасным полетам воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в связи с приватизацией земельнх участков бывшего исполняющего обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайводса обвиняют в предложении взятки в размере 50 000 евро советнику министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные") Янису Мейрансу. Недавно прокуратура передала это дело в суд.

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