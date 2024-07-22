С понедельника, 22 июля, по 2 августа в Лиепае проходят ежегодные военные учения НАТО для водолазов DIVEX 24, в ходе которых совершенствуются знания по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в морской среде, сообщили агентству LETA представители Национальных вооруженных сил (НВС).

Целью учений является совершенствование навыков личного состава подразделений по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, а также по их поиску, идентификации и, в случае необходимости, извлечению, транспортировке и уничтожению.

Главная задача водолазов на учениях - очистить порты и судоходные пути так, чтобы они были безопасны для повседневного использования и не представляли опасности.

В учениях участвуют солдаты вооруженных сил США, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии. Латвию представляют команда водолазов Эскадры минных кораблей Военно-морских сил, Центр тактической поддержки минной войны, специалисты Школы водолазов и 1-го регионального центра обеспечения Командования обеспечения.

Очистка Балтийского моря от исторических взрывоопасных предметов является частю совместных задач военно-морских сил стран Балтии. Первые учения такого рода были организованы в 2014 году.

Учения ежегодно организует одна из трех стран Балтии на основе ротации. В этом году учения организует Латвия. В следующем году учения примет Литва.

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