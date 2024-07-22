В Юрмале с ноября по конец марта планируют разрешить находиться на пляжах с собаками, сообщает агентство LETA.

Это предусмотрено поправками к обязательным "Правилам содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города Юрмалы".

Поправки разработаны со ссылкой на полученное в январе коллективное заявление "О возможности гулять на пляжах Юрмалы с собаками". Эта инициатива предусматривала разрешить на всем пляже Рижского залива в границах территории Юрмалы находиться с собакой.

Подготовленные поправки к обязательным правилам предусматривают, что во всех публичных местах административной территории Юрмальского самоуправления собака находится на поводке.

На пляже Рижского залива в пределах административной территории Юрмалы планируется разрешить находиться с собакой с 1 ноября по 31 марта.

В свою очередь с собакой без поводка разрешается находиться во внутренних публичных водах, за пределами благоустроенных мест купания, если собственник или держатель собаки способен контролировать животное.

Кроме того, с собакой без поводка разрешено находиться на благоустроенных муниципалитетом площадках для выгула собак, если собака не признана опасной.

Собака без поводка на площадках для выгула собак может находиться на таком расстоянии, на котором владелец или держатель собаки способен ее контролировать.

Самоуправление планирует сохранить запрет на пребывание на пляжах с собаками с 1 апреля по 31 октября, чтобы обеспечить соблюдение требований санитарной чистоты и гигиены и соответствующее качество воды мест купания, а также не создавать угрозу здоровью и безопасности людей.

Проект изменений обязательных правил передан на общественное обсуждение. Окончательное решение об этом должно быть принято на заседании Юрмальской думы.

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