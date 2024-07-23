Очередная глава из жизни Рижских мостов — в микрорайоне Биерини обрушился деревянный мост через речку Марупите. Он был частью велодорожки из Риги в Марупе. А теперь рабочие просто разбирают то, что упало в воду, сообщает Rus.LSM.

Построен в 2013-м, рухнул в 2024-м. Небольшой мостик через речушку Марупите в Биерини активно использовали пешеходы и велосипедисты — это часть веломаршрута местного значения. Рабочие, осмотревшие рухнувшую конструкцию в парке, уверены — мост был надежным. И сам по себе обрушится не мог.

"Местные велосипедисты нам сказали, что несколько недель назад видели, как тут проехал трактор", - пояснил представитель компании Smart Green Андрис Зариньш.

В Рижской думе говорят, что, по словам местных жителей, по мосту нередко ездят и на квадроциклах.

"Последний акт обследования этого мостика был составлен в конце октября в прошлом году. О чём-либо опасном тогда ничто не говорило. Практика такова, что такие объекты обследуются раз в год. Мы поменяем практику, чтобы обследование происходило чаще", - заявил и.о. директора департамента жилья и среды Рижской думы Эдийс Пелшс.

В Рижской думе рассчитывают построить новый мост уже до конца лета.

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