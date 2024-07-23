Foto: LETA

Ряд новобранцев не принимают в латвийскую армию проблем со зрением и здоровьем зубов, следует из интервью председателя комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Сейма Раймонда Бергманиса (ZZS) для "Латвийского радио", цитирует агентство LETA. Но очень возможно, скоро будут брать и людей с такими проблемами — на не связанные с физической выносливостьтю позиции.

В этот призыв на государственную службу зарегистрировалось достаточное количество людей, однако некоторые не прошли отбор, в том числе из-за проблем со здоровьем, пояснил Бергманис.

В Национальных вооруженных силах Латвии существует множество различных позиций для новобранцев и, возможно, не всем нужно быть сильными, физически выносливыми, чтобы выдерживать 24-часовую нагрузку. Поэтому способности людей могут быть использованы в других функциях, сказал Бергманис.

Политик пояснил, что до введения государственной оборонной службы при наборе на профессиональную службу принимали и тех людей, у которых "чего-то немного не хватало" в физических нормативах или были какие-то проблемы со здоровьем. Политик признал, что пытались найти компромисс.

Одними из самых больших проблем являются зрение и здоровье зубов, подчеркнул Бергманис. "Теоретически это можно улучшить со временем, но нужно время и средства", — пояснил политик.

Вопросы здоровья и физической подготовки являются одними из самых больших вызовов. И не только в НВС, но и в любой гражданской работе это достаточно большая проблема, подчеркнул Бергманис.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit