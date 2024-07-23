Ряд новобранцев не принимают в латвийскую армию проблем со зрением и здоровьем зубов, следует из интервью председателя комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Сейма Раймонда Бергманиса (ZZS) для "Латвийского радио", цитирует агентство LETA. Но очень возможно, скоро будут брать и людей с такими проблемами — на не связанные с физической выносливостьтю позиции.

В этот призыв на государственную службу зарегистрировалось достаточное количество людей, однако некоторые не прошли отбор, в том числе из-за проблем со здоровьем, пояснил Бергманис.

В Национальных вооруженных силах Латвии существует множество различных позиций для новобранцев и, возможно, не всем нужно быть сильными, физически выносливыми, чтобы выдерживать 24-часовую нагрузку. Поэтому способности людей могут быть использованы в других функциях, сказал Бергманис.

Политик пояснил, что до введения государственной оборонной службы при наборе на профессиональную службу принимали и тех людей, у которых "чего-то немного не хватало" в физических нормативах или были какие-то проблемы со здоровьем. Политик признал, что пытались найти компромисс.

Одними из самых больших проблем являются зрение и здоровье зубов, подчеркнул Бергманис. "Теоретически это можно улучшить со временем, но нужно время и средства", — пояснил политик.

Вопросы здоровья и физической подготовки являются одними из самых больших вызовов. И не только в НВС, но и в любой гражданской работе это достаточно большая проблема, подчеркнул Бергманис.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!