Комитет по этике Латвийской футбольной федерации (RFS) начал оценку обстоятельств по поводу возможного разжигания ненависти и направленных на поддержку России высказываний футболистами RFS Глеба Жалейко и Адама Мархиева. Об этом сообщает организация на своем аккаунте в сети X, цитирует LSM. Речь идет о событиях, произошедших на одном из недавних матчей резервной команды RFS.

В заявлении футбольной федерации говорится, что затребованы объяснения от вовлеченных сторон. Решение о возбуждении производства по делу о нарушении этики примут после получения объяснений.

LFF Ētikas komiteja skaidro apstākļus FC RFS futbolistu iespējamajiem pārkāpumiem. pic.twitter.com/AYwmwnK5DJ — Futbola federācija (@kajbumba) July 23, 2024

Недавно в социальной сети "X" появилась информация о ситуации, произошедшей 28 июня в матче второй по силе лиги Латвии между командами "RFS II" и "Leevon PPK — сообщалось, что болельщики второй команды якобы выкрикивали нелестные лозунги в адрес российского президента Владимира Путина.

Это вызвало реакцию со стороны матери футболиста RFS Жалейко, в защиту которой позже якобы вступили сам футболист и его товарищ по команде Мархиев. Представители RFS публично не комментировали произошедшее.

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