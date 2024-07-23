Куда делись почти пять миллионов евро из 35, которые Рижская дума намеревалась в этом году выделить на ремонт улиц? Такой вопрос Латвийское радио поставило перед столичным самоуправлением. Причина оказалась проста – Рига заключила более выгодные договоры, сэкономив в общей сложности 15% от ожидаемой суммы. Однако в Рижской думе об этом достижении говорят неохотно, под предлогом того, что это обычная практика, пишет портал Lsm.lv. Как, несмотря на растущие затраты на строительство, столице удалось сэкономить несколько миллионов евро и на что их планируется потратить?

В январе на презентации бюджета самоуправления на этот год сумма была несколько меньше. Мэр Риги Вилнис Кирсис заявил тогда журналистам, что сумма, указанная в презентации, составляет 34,6 миллиона евро, "к этому мы и стремимся. Это будет непростая цель. Это зависит от многих факторов, в том числе условий займа у правительства, которые до сих пор не приняты Кабмином, а мы от них очень зависим".

В конце мая глава комитета городской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс заявил, что, "мы запланировали ремонты на 35 миллионов евро, асфальт фрезеруется и укладывается совершенно новый".

Исторически рекордные инвестиции

Правда, на прошлой неделе самоуправление, рассказывая о ремонтах улиц в этом году, озвучило уже другую сумму - 30 миллионов евро, подчеркнув, что это крупнейшие инвестиции в истории.

Это правда – в этом году Рижская дума выделит на дороги в 15 раз больше денег, чем в 2017 и 2018 годах вместе взятых.

Но почему обещанная сумма на ремонт улиц вдруг уменьшилась почти на пять миллионов евро, или 15%? Столичное руководство не спешит это объяснять, отправив на интервью главу Департамента внешних коммуникаций Мартиньша Вилемсонса, который пояснил, что муниципалитет заключил более выгодные договоры, чем прогнозировалось.

При этом все запланированные работы будут выполнены. Оставшуюся сумму самоуправление перераспределит позже, в поправках к бюджету.

На вопрос, почему комментарий был поручен представителю департамента коммуникации, хотя просили его у мэра или главы транспортного комитета Пулкса, Вилемсонс ответил: "Из-за занятости. К сожалению, у них не было времени прокомментировать это".

– Даже нескольких минут не было, чтобы сказать, каким образом вы сэкономили пять миллионов?

- Ну, у должностных лиц всевозможные обязанности и довольно много дел.

– Но [сэкономить] пять миллионов, это же достижение, разве нет? Или вы думаете иначе?

- Я не хочу это комментировать.

Через несколько часов после интервью Вилемсонс письменно извинился, заявив, что из-за ралли и других событий в Риге у чиновников был очень насыщенный день.

Кирсис все объяснил

На следующий день мэр Вилнис Кирсис все же прокомментировал заявленную экономию Латвийскому радио.

"Вчера много чего было. Надо смотреть календарь. Ралли и прочее. Да, в какой-то момент [сообщение с просьбой дать комментарий] пришло, но у меня действительно день был очень занят", — оправдывался Кирсис.

Самоуправлению удалось сэкономить средства на крупных работах по реконструкции уличного покрытия, например, на ремонте Карля Улманя гатве, сказал мэр.

"Очень, очень удачно, что нам удалось сэкономить. То, о чем я говорил и со своими коллегами из Ассоциации крупных городов, они также говорят, что в этом году, когда открываются закупки, чувствуются лучшие цены. Просто ситуация такая на рынке, что [стала] острее конкуренция", - сказал Кирсис.

В этом году Рига готовится восстановить почти 40 асфальтированных улиц площадью более 630 тысяч квадратных метров. Некоторые работы, запланированные в прошлом году, самоуправление не завершило. Всего в этом году в столице уложат асфальт на площади примерно 80 стандартных футбольных полей.

Кроме того, муниципалитет собирается восстановить 90 гравийных улиц. По крайней мере, за последние годы это будут самые масштабные ремонты улиц в столице.

На вопрос, могут ли рижане ожидать большего количества отремонтированных улиц, чем запланированные на этот год 128, Кирсис ответил: "В данный момент я не собираюсь давать никаких обещаний, но мы постараемся посмотреть, потому что до конца строительного сезона у нас еще немало времени".

На вопрос, когда эти деньги будут перераспределены, он заявил, "это в любом случае уже заимствованные деньги. Нет такого, что они у нас лежат и мы их куда-то перенаправим.

Просто, если мы закупили тот объем, что и планировали, дешевле, то мы просто меньше занимаем у Госказначейства.

Скорее всего, где-то в августе, сентябре [перераспределим деньги], тогда и разберемся".

"Пять миллионов [евро] – это пять километров вполне нормальной дороги, с коммуникациями внизу. Такая капитальная реконструкция", – сказал руководитель объединения Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш.

По его мнению, в столице удалось добиться значительного удешевления затрат, поскольку, возможно, предприятия не выплатят работникам все деньги.

"Там самое главное, что заказчик закладывает в исходящие данные проекта. Если там требования немного расплывчаты, то после конкурсов можно получить еще больше, но тогда проблема проявится через год, через полтора, два года, и что-то нужно будет делать заново", - сказал Берзиньш.

"И последнее, что, скажем так, может повлиять на этот процесс, это то, как контролируется проект, как работают надзорные структуры. Если они очень точно, скрупулезно проверяют, все ли сделано так, как надо, то никакой экономии, конечно, не получится. На самом деле, со стороны мне симпатичен подход Вилниса Кирсиса, но, как известно, дьявол кроется в деталях", - сказал Берзиньш.

В этом году закупка для ремонта улиц в Риге была более прозрачной.

При обновлении дорожного покрытия используется значительно более качественный асфальт и более качественные материалы. К таким выводам после ознакомления с деталями закупки пришел отраслевой эксперт, пожелавший остаться анонимным.

В среднем на каждый объект подали заявки более четырех строительных компаний, и это оптимальный показатель, по мнению специалиста. Он считает, что изменения произошли благодаря прошлогоднему скандалу в департаменте сообщения. Тогда служебная проверка выявила существенные недостатки в системе ремонта улиц. Недостатки обнаружило и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Свою заслугу в заключении более дешевых договоров видит и оппозиционная фракция Рижской думы "Прогрессивные".

"Все эти события создали условия для того, чтобы наконец конкурсы на ремонт улиц стали открытыми и своевременными, - сказал Мартиньш Коссович, руководитель фракции. - Поэтому я вижу, что деньги в Риге есть, если с ними аккуратно обращаться".

Самоуправление, возможно, и не сможет освоить 30 миллионов евро, выделенных на ремонт улиц в этом году. Одна из причин – в ответственном департаменте внешнего пространства и мобильности до сих пор нет полноценного директора.

На это указали в организации Pilsēta cilvēkiem, в то же время выразив надежду, что Рига сможет выполнить план в этом году.

Возможно, ошибка коммуникации

Альянс рижских микрорайонов похвалил самоуправление за экономию, полагая, что большую часть оставшихся почти пяти миллионов евро следует направить на ремонт тротуаров.

Правда, думе следовало бы похвалить себя за такое достижение, считают в альянсе. Так же думает Криста Асмуса, юрист "Общества за открытость – Delna".

"Это пример того, как можно подорвать общественное доверие недостаточной, неэффективной коммуникацией, потому что, казалось бы, положительное событие – почти 15% экономия расходов на ремонт улиц, а теперь тень сомнений накрыла его", - говорит Асмуса.

"Но весьма вероятно, что произошла просто ошибка коммуникации, возможно, дума как-то не согласовала эту новость внутри себя, как донести ее до общественности. Подозревать тут что-то еще, вероятно, нет оснований, но с точки зрения общественности, конечно, это выглядит иначе", - добавила она.

Год назад самоуправление прогнозировало, что в следующем году столица выделит на ремонт улиц еще больше денег - не менее 45 миллионов евро.

Тогда руководство города заявило, что для того, чтобы улицы Риги были в хорошем состоянии, необходимо выделять такую сумму несколько лет подряд.

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