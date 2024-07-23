Как и во многих других водоемах Латвии, теплая погода привела к распространению сине-зеленых водорослей в Рижском канале, сообщает LETA.
Вода в канале позеленела, а на поверхности образовалась зеленоватая масса.
Муниципалитет также подтвердил наличие сине-зеленых водорослей в канале.
Как уже сообщалось, из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться на пляжах Луцавсале и на Кишэзерсе у улицы Цимзес.
Купание запрещено, если сине-зеленые водоросли появляются в большом количестве и покрывают акваторию места купания. Также не рекомендуется ловить рыбу в такой воде, использовать ее для сельского хозяйства или полива домашних животных.
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