На объявленный этим летом открытый конкурс на реконструкцию моста Йорга Земитана в Риге подали заявки четыре претендента, и теперь будут оцениваться их предложения. В то же время конкурс на реконструкцию Вантового моста планируется объявить новый тендер.

Причина желания объявить новый тендер для Вантового моста — текущий конкурс завершат безрезультатно. Заявку подал всего один претендент, предложение которого по информации представителей Рижской думы оказалось слишком дорогим.

"Обязанность муниципалитета заключается в том, чтобы конкурсным порядком найти наиболее выгодные предложения для реализации различных проектов. К сожалению, на конкурс подал заявку только один претендент с довольно дорогим предложением. Поэтому тендер мы прекратим и объявим новый конкурс. В него включим возможность подать заявки более широкому кругу претендентов", – отметил исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Работы по реконструкции моста Йорга Земитана планируется начать в этом строительном сезоне. Срок реализации проекта — восемнадцать месяцев с момента начала строительных работ.

Реконструкцию Вантового планируется провести по схеме "проектируй и строй". Она предусматривает объединение проектных работ и строительных работ. Соответственно, проектирование и строительство моста Вантов будет выполнять один подрядчик. Которого выберут в порядке открытого конкурса. Срок исполнения договора в настоящее время является предварительным. Однако, нразработку проекта отводится не более двенадцати месяцев, в свою очередь срок выполнения строительных работ - не более двадцати четырех месяцев.

Перед объявлением тендера на реконструкцию Вантового моста также было проведено совещание с потенциальными претендентами с целью ознакомления с основными условиями планируемого тендера и внесения предложений по совершенствованию тендерной документации. К сожалению, это не способствовало увеличению числа претендентов, поэтому муниципалитет планирует выявить строительные компании с опытом строительства мостов и пригласить их принять более активное участие в повторном конкурсе.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Некоторые из них уже выработали свой ресурс. Тем не менее проверяющие мосты эксперты подтверждают, что часто внешний вид создает впечатление, будто мост находится в плохом состоянии - но технические согласно техническим параметрам он безопасен. Сейчас рижский муниципалитет работает над тем, чтобы своевременно обновлять и реконструировать мосты и путепроводы, не допуская повторения критических ситуаций. Напомним, накануне в рижском микрорайоне обвалился пешеходный мост.

Согласно решению Рижской думы, с 2022 по 2026/2027 год необходимо обновить и реконструировать стратегически важные объекты транспортной инфраструктуры — мост Гайса, путепровод улицы Густава Земгала, Земитанский и Вантовый мосты. В предыдущие два года Департамент внешней среды и мобильности работал над разработкой строительных проектов с целью начала их реализации в этом году.

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