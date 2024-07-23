Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Во вторник, 23 июля, Депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие", PES) был единогласно избран одним из вице-президентов комитета ЕП по петициям.

Сегодня депутаты Европарламента избирали глав своих профильных комитетов и их замов. Нил Ушаков стал первым латвийским европарламентарием, избранным в новом созыве на подобную должность. Но формирование руководства комитетов ЕП еще продолжается.

"Это единственный комитет в ЕП, который напрямую работает с рядовыми жителями Европейского союза. В чем-то этот комитет по своей специфике можно сравнить с приемом посетителей в Рижской думе, который я в свое время проводил раз в месяц", - пояснил Ушаков. По словам политика, главными приоритетами в работе в этой должности для него будут права работников, социальные права, достойные условия труда, равное и справедливое вознаграждение, кризис стоимости жизни, права человека, верховенство закона, права детей и несовершеннолетних. Ушаков отдельно подчеркнул, что будет уделять внимание и правам национальных меньшинств.

"Жители нашей страны регулярно сталкиваются с нарушением своих прав – у нас проблемы с социальными правами, у нас проблемы с достойной оплатой труда и с достойным размером пенсий, у нас проблемы с защитой прав трудящихся. У нас проблемы с правами человека и национальных меньшинств. Моя задача помочь жителям Латвии эффективно защищать свои права в Европе", - заявил Нил Ушаков.

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