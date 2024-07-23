Стратегическими целями Национальных вооруженных сил (НВС) на ближайшие 12 лет станут оборона, сдерживание потенциального агрессора и успешное обращение против любых гибридных атак. План сформирован с 2025 по 2036 год, а работу над ним начинают уже в этом году, сообщает Lsm.

"Полномасштабная война России в Украине фундаментально изменила среду безопасности в Латвии и Европе, и несомненно, страна-агрессор Россия продолжит оставаться недемократичной и враждебно настроенной страной — у нас нет оснований думать иначе. Латвия должна быть готова к любому сценарию и в ближайшие годы целенаправленно развивать свои военные способности и инфраструктуру, а также поднимать человеческие ресурсы в Национальных вооруженных силах. Важна и поддержка Латвии вооруженным силам Украины, и развитие отечественной военной индустрии", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

В плане предусмотрено до 2027 года вложить в оборону до 3% ВВП. Учитывая уже сделанные сейчас дополнительные вложения в оборону, чтобы приобрести системы противовоздушной обороны и укрепить восточную границу, Латвия фактически уже в 2023 году вложила в свою оборону и в этом году вложит более 3% от ВВП.

В контексте способностей НВС, план развития идентифицирует шесть основных приоритетов развития, охватывающих наземную, воздушную и морскую среду: 1) укрепление обеспечения вооруженных сил, 2) приобретение противокорабельных ракетных систем, 3) приобретение систем противовоздушной обороны, 4) поддержка косвенного огня с включением приобретения платформы HIMARS и самоходных артиллерийских систем, 5) приобретение боевых машин пехоты, 6) развитие систем беспилотных летательных аппаратов.

В качестве отдельного приоритета выдвинуто укрепление восточной границы в сотрудничестве с Литвой и Эстонией при создании линии обороны Балтии.

Кроме того, важным элементом в плане является развитие военной инфраструктуры, в частности, создание военного полигона "Селия", обеспечивая место для учений боеготовности латвийских военнослужащих и сил союзников.

Планом предусмотрено увеличение численного состава структуры мирного времени до 31 000 военнослужащего действительной службы и 30 000 военнослужащих резерва.

Для этого планируется увеличить рекрутирование в службу обороны страны, актуализировать социальные гарантии военнослужащих, а также увеличить зарплату военнослужащих, уравновесив ее с тенденциями рынка труда.

В план впервые включен раздел о вложениях в области исследования и развития. В дальнейшем развитии значительную роль будет играть интенсивное использование инновационных технологий. В качестве приоритетов в области исследования и развития выдвинуто укрепление способностей в киберсреде, в том числе путем внедрения решений искусственного интеллекта, а также внедрение в вооруженные силы автономных систем, оборудования связи следующего поколения, биотехнологий, умных материалов и квантовых технологий.

В течение следующих четырех лет в сферу исследования и развития планируется вложить 32 млн евро.

Победа Украины в войне с Россией имеет решающее значение для обеспечения безопасности, мира и стабильности в Европе, поэтому план предусматривает продолжение оказания поддержки Украине. Основными элементами поддержки являются деятельность возглавляемой Латвией коалиции дронов, поставки боеприпасов, обучение украинских военнослужащих и предоставление материально-технических средств. На обеспечение поддержки ежегодно планируется направлять 0,25% внутреннего валового продукта, что в этом году составит около 112 млн евро.

В плане развития НВС также предусмотрен амбициозный ассортимент закупок, которые планируется провести в ускоренном процессе, в том числе с привлечением и отечественной индустрии к госзакупкам.

Руководящие принципы предусматривают возможность вовлечения индустрии в проекты развития способностей, идентифицируя пять крупномасштабных приобретений в течение последующих четырех лет, в которых есть возможность участвовать с выполнением требований безопасности поставок. Кроме того, предусмотрены возможности для индустрии участвовать в развитии способностей Национальных вооруженных сил, участвуя в закупках обеспечения, боеспособности и развития инфраструктуры. Дополнительно предусматривается и поддержка развития инноваций и технологий для нужд оборонной сферы.

Разработанные Минобороны руководящие принципы как акцентируют направления закупок, так и дают представление об общем объеме закупок, так как в них включен перечень крупнейших закупок оборонной отрасли в сфере боевой поддержки и обеспечения, запланированных на 2025-2028 годы.

Часть плана развития НВС засекречена. План разрабатывается Министерством обороны на основании концепции обороны государства, оперативного плана обороны государства и предложений командующего НВС.

План один раз в четыре года актуализируется и утверждается Кабинетом министров. При необходимости министр обороны подготавливает изменения в плане и представляет их на утверждение правительству.

План развития определяет цели развития вооруженных сил, развивающиеся способности и действия в долгосрочной перспективе, приоритеты развития, задачи, сроки выполнения, а также взаимосвязь планирования и разработки бюджета в среднесрочной перспективе, где цели, способности и действия развития определяются на последующие 12 лет, а приоритеты развития, задачи, сроки выполнения и бюджет – на четыре года.

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