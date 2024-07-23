Государство оплатит счета, поданные строителями международных станций железнодорожного проекта Rail Baltica, в размере 9,636 млн евро за выполненные работы, постановило во вторник правительство, сообщает агентство LETA.

В частности, правительство поддержало перераспределение финансовых средств в рамках бюджета на 2024 год, перераспределив 2,995 млн евро и 2,533 млн евро соответственно на бюджетную подпрограмму "Проекты европейской транспортной инфраструктуры (Rail Baltica)" по обеспечению оплаты счетов по индексации расходов на строительство.

Дополнительные средства в размере 261 000 евро были найдены за счет экономии в рамках Европейского договора о финансировании инструмента соединения инфраструктуры (CEF1).

3,847 млн евро выделят из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".

Правительство приняло к сведению, что на основании действующих условий договоров в секциях Рижского Центрального железнодорожного узла и Рижского аэропорта прогнозируется, что до конца этого года еще будут представлены счета в размере 41,693 млн евро с налогом на добавленную стоимость за уже заказанные и завершаемые в 2024 году работы, на которые не хватает финансирования.

Указанная сумма - прогноз расходов, произведенный ответственной за строительство Rail Baltica на территории Латвии компании "Европейские железнодорожные линии" (EDzL) на 15 июля этого года с учетом условий действующих договоров.

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