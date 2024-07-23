Foto: LETA

Государство оплатит счета, поданные строителями международных станций железнодорожного проекта Rail Baltica, в размере 9,636 млн евро за выполненные работы, постановило во вторник правительство, сообщает агентство LETA.

В частности, правительство поддержало перераспределение финансовых средств в рамках бюджета на 2024 год, перераспределив 2,995 млн евро и 2,533 млн евро соответственно на бюджетную подпрограмму "Проекты европейской транспортной инфраструктуры (Rail Baltica)" по обеспечению оплаты счетов по индексации расходов на строительство.

Дополнительные средства в размере 261 000 евро были найдены за счет экономии в рамках Европейского договора о финансировании инструмента соединения инфраструктуры (CEF1).

3,847 млн евро выделят из госбюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".

Правительство приняло к сведению, что на основании действующих условий договоров в секциях Рижского Центрального железнодорожного узла и Рижского аэропорта прогнозируется, что до конца этого года еще будут представлены счета в размере 41,693 млн евро с налогом на добавленную стоимость за уже заказанные и завершаемые в 2024 году работы, на которые не хватает финансирования.

Указанная сумма - прогноз расходов, произведенный ответственной за строительство Rail Baltica на территории Латвии компании "Европейские железнодорожные линии" (EDzL) на 15 июля этого года с учетом условий действующих договоров.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit