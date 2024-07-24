Латвия подала апелляционную жалобу на решения Суда Европейского союза, который отменил санкции ЕС против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, пишет со ссылкой на Министерство юстиции агентство LETA.

Аргументы, вошедшие в апелляционную жалобу, были утверждены на заседании Кабинета министров и являются закрытой информацией, поэтому министерство их не разглашает.

Как рассказали в министерстве, Суд ЕС в настоящее время решает, будет ли принята жалоба. Если она не может быть принята или не обоснована, Суд ЕС может в любое время мотивированным постановлением отклонить ее полностью или частично.

Латвия – единственная страна, подавшая апелляции на эти решения суда. Однако в апелляционный процесс для поддержки одной из сторон могут вмешаться и другие страны и органы ЕС.

Латвия была среди стран-членов, которые предложили Совету ЕС подать апелляцию, однако, согласно рекомендации Юридической службы Совета ЕС и мнению большинства стран ЕС, сделано этого не было.

В министерстве сообщили, что Суд ЕС в апелляционных процессах не принимает решение о взыскании компенсации, но может принять решение о взыскании судебных издержек, что зависит от исхода тяжбы.

Уже сообщалось, что Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года.

В решении Суд ЕС заявил, что ни одно из содержащихся в первоначальных правовых актах оснований для привлечения Авена и Фридмана к санкциям не было достаточно мотивированным и, следовательно, их включение в списки подсанкционных лиц не обосновано. Что касается их последующего сохранения в санкционных списках, то Совет ЕС не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые опирался первоначально.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-групп". В эту группу входит "Альфа-Банк", один из крупнейших российских банков.

Суд считает, что хотя доводы, выдвинутые Советом ЕС, могут доказать некую связь Авена и Фридмана с Владимиром Путиным или близкими к нему лицами, они не позволяют установить, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также то, что они оказали материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.

Как ранее заявил представитель Авена, адвокат Янис Карклинньш, Латвия, требуя апелляции, действовала на эмоциях, не оценивая решение, потому что оно "абсолютно юридически корректно".

По словам адвоката, введение санкций в начале войны было оправданной политической акцией, однако в дальнейшем санкционную политику необходимо было совершенствовать, чтобы она была более эффективной и целенаправленной. А именно, следует оценить, означает ли тот факт, что компания, в которой Авен является миноритарным членом, платит налоги в России, что он поддерживает войну.

"Если это так, то все эти западные компании, работающие в России, также поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - сказал адвокат.

Санкции против Авена и Фридмана продлеваются каждые шесть месяцев, и они, по сути, имеют право обжаловать любое такое решение, но пока этого не делали.

Авен и Фридман попали под санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что они являются людьми, близкими к российскому диктатору Путину, и служат интересам Кремля, включая российскую агрессию на Украине. Санкции в отношении Фридмана и Авена ввела и Украина.

Авен имеет латвийское гражданство и после вторжения России в Украину в 2022 году живет с семьей в Латвии.

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