В прошлом году от передозировки наркотиков в Латвии умерло 140 человек, сообщил внештатный советник министра здравоохранения по вопросам общественного здоровья Петерис Апинис в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

По имеющимся у него данным, это столько же, сколько в Эстонии, где численность населения меньше. "Я не могу сказать, что у нас все очень хорошо, но и не могу сказать, что мы ничего не делаем", - отметил Апинис.

Он признал, что с реабилитацией в этой сфере дело обстоит очень плохо. Государственные квоты на лечение у наркологов в этом году уже закончились. "Не хочу совсем плохо отзываться о реабилитации, особенно для детей, но с этим у нас слабо", - сказал советник, выразив уверенность, что лишних денег у государства нет.

По словам Апиниса, возобновившиеся в настоящее время дискуссии о декриминализации употребления наркотиков - это "желание политиков продемонстрировать действия без знания дела".

Он отметил, что декриминализация употребления наркотиков в Латвии в большой мере уже произошла, и "никто не попадает в тюрьму за одну дозу". В то же время Апинис подчеркнул, что декриминализация должна идти рука об руку с образованием населения, лечением наркоманов, улучшением работы Министерства внутренних дел и закрытием платформы Telegram в Латвии и Европе, которая служит каналом распространения наркотиков.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения одобрило предложение Министерства юстиции о том, чтобы молодые люди больше не подвергались уголовному преследованию за употребление наркотиков. Осенью Министерство здравоохранения подаст его на рассмотрение в Сейм.

Идею декриминализации употребления наркотиков среди молодежи поддержали также премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), партия "Прогрессивные" и Министерство внутренних дел.

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