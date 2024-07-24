На прошлой неделе 450 молодых людей должны были в рамках третьего призыва приступить к службе в латвийской армии. Однако на базу в Адажи явилось на 15 человек меньше, чем должно было. У кого-то была уважительная причина, а кто-то не предупредил об отсутствии. О том, что происходит с теми, кто уклоняется от службы, сообщает Rus.Lsm.

О своей неявке не предупредили восемь молодых людей. Минобороны удалось связаться с четырьмя из них, которые в основном ссылались на проблемы со здоровьем. Однако с четырьмя юношами на связь выйти пока не удалось.

"Мы постараемся связаться с оставшимися четырьмя людьми. Если не получится, ими займется военная полиция", — рассказал представитель Минобороны Кристер Граузе.

До момента, пока военная полиция не вовлечена, штраф за неявку не предусмотрен. Однако человеку придется пробыть на службе дольше других, чтобы отслужить полные 11 месяцев.

Если задействована военная полиция, может быть наложен штраф от 50 до 5000 евро.

В министерстве отметили, что тех, кто уклоняется от службы, не будут пытаться физически поймать и доставить на службу, вместо этого военная полиция продолжит попытки наладить связь. Кроме того, уплата штрафа не освобождает от службы. Когда пропавшие найдутся, с ними будет согласована новая дата начала службы.

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