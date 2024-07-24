Foto: LETA

Температура воды на побережье Балтийского моря достигает +20…+22 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Рижском заливе вода прогрелась до +19...+23 градусов.

Температура воды в Даугаве составляет +22...+24 градуса, в реках Латгале - +19...+23 градуса, в реках Видземе - +17...+23 градуса.

В реках Земгале вода погрелась до +19...+23 градусов, в реках Курземе - до +17...+24 градусов, в озерах и водохранилищах - до +20...+25 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится теплая погода, поэтому температура воды в реках и озерах продолжит повышаться.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit