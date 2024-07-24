Температура воды на побережье Балтийского моря достигает +20…+22 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Рижском заливе вода прогрелась до +19...+23 градусов.

Температура воды в Даугаве составляет +22...+24 градуса, в реках Латгале - +19...+23 градуса, в реках Видземе - +17...+23 градуса.

В реках Земгале вода погрелась до +19...+23 градусов, в реках Курземе - до +17...+24 градусов, в озерах и водохранилищах - до +20...+25 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится теплая погода, поэтому температура воды в реках и озерах продолжит повышаться.

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