Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") на совместной пресс-конференции с президентом страны Эдгаром Ринкевичем ответила на вопрос, следует ли Латвии строить препоны на пути участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
На вопрос TV24 о том, следует ли министру иностранных дел или министру внутренних дел объявить персонами нон-грата российских спортсменов, которые планируют принять участие в Парижских Олимпийских играх, закрыв им въезд в Шенгенскую зону, Эвика Силиня ответила так:
"Мы уже много говорили об этих Олимпийских играх... И обращались с письмом Сейма к ответственной группе организаторов Франции, чтобы они оценили недопущение этих спортсменов к Олимпийским играм. Но мы здесь тоже говорили о том, что нам не надо становиться бОльшими украинцами, латышам не надо становиться бОльшими украинцами, чем сами украинцы. Украинское государство приняло решение участвовать в этих Олимпийских играх. Мы неформально об этом говорили, они считают, что для них это возможность показать также остальному миру, что значит война в Украине, что значит российская агрессия в Украине. И важно, что мы позволяем спортсменам показать себя, также и украинским спортсменам. И то, что участвуют иным способом другие спортсмены без права рекламировать Россию - это ответственность организаторов этих Игр. Мы со своей стороны привлекали внимание к этому вопросу".
Также премьер-министр отметила, что Олимпийские игры дают возможность показать, например, странам Африки, которые путинский режим хочет уговорить не участвовать в Мирном саммите по Украине, что значит российская агрессия. "Показать, почему Россия не участвует под своим флагом, а лишь отдельные спортсмены - под нейтральным. Я думаю, что это хороший способ привлечь внимание остального мира к этой большой общей теме, но пусть организаторы идут с этим до конца, это не вопрос Латвии", - подчеркнула Эвика Силиня.