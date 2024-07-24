"Мы уже много говорили об этих Олимпийских играх... И обращались с письмом Сейма к ответственной группе организаторов Франции, чтобы они оценили недопущение этих спортсменов к Олимпийским играм. Но мы здесь тоже говорили о том, что нам не надо становиться бОльшими украинцами, латышам не надо становиться бОльшими украинцами, чем сами украинцы. Украинское государство приняло решение участвовать в этих Олимпийских играх. Мы неформально об этом говорили, они считают, что для них это возможность показать также остальному миру, что значит война в Украине, что значит российская агрессия в Украине. И важно, что мы позволяем спортсменам показать себя, также и украинским спортсменам. И то, что участвуют иным способом другие спортсмены без права рекламировать Россию - это ответственность организаторов этих Игр. Мы со своей стороны привлекали внимание к этому вопросу".