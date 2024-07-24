Ребенок имеет право на получение информации о своем здоровье в понятной и соответствующей его возрасту и зрелости форме, но врач не обязан говорить на иностранном языке, сообщили агентству LETA в бюро омбудсмена.

Омбудсмен подчеркивает, что для понимания пациентом информации о его медицинском обслуживании важно не знание государственного языка, а то, представлена ли эта информация в понятной форме.

Врач обязан объяснять медицинские термины с учетом возраста, состояния здоровья, зрелости и опыта пациента. Это закреплено в законе о правах пациентов. При общении с детьми врачи также должны адаптировать свой язык так, чтобы пациент мог понять смысл сказанного, то есть с младшими детьми говорить более простым языком, чем с подростками.

В то же время Закон "О правах пациентов" предусматривает, что врач и другие медицинские работники должны общаться с пациентом на государственном языке. Если пациент не владеет латышским языком и говорит на языке, которым не владеет врач, то именно пациент должен предоставить и оплатить услуги переводчика. Это также относится к случаям, когда пациентом является ребенок.

Омбудсмен отмечает, что закон не запрещает использовать иностранный язык для целей лечения, если это может обеспечить получение пациентом информации в понятной ему форме. Однако врач не обязан общаться с пациентом на иностранном языке, если он его не знает или не хочет на нем говорить.

Использование государственного языка - не единственный способ обеспечить право пациента на получение информации в понятной форме, отмечает омбудсмен. Врачи могут использовать все доступные и разрешенные им средства для предоставления информации в понятной для пациента форме, например, современные технологии, наглядные пособия, простой или доступный язык.

Кроме того, медицинское учреждение должно обеспечить законному представителю несовершеннолетнего пациента или другому представителю, назначенному пациентом, возможность постоянно присутствовать и поддерживать пациента во время лечения, если присутствие представителя не мешает лечению и допускается обстоятельствами, при которых проводится лечение, указывает омбудсмен.

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