Из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться в Даугаве в Румбуле, сообщили в Рижской думе.
На пляже установлены соответствующие предупреждающие знаки.
Совет не купаться на пляжах Луцавсалы также пока остается в силе.
Рекомендацию не купаться должны соблюдать чувствительные группы населения - маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.
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