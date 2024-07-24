Из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться в Даугаве в Румбуле, сообщили в Рижской думе.

На пляже установлены соответствующие предупреждающие знаки.

Совет не купаться на пляжах Луцавсалы также пока остается в силе.

Рекомендацию не купаться должны соблюдать чувствительные группы населения - маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.

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