Клопы развелись как минимум в 30 многоквартирных домах Даугавпилса. Как отмечает lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение, борьба с ними — дело непростое, ведь одно из важнейших условий: их должны травить владельцы всех квартир одновременно.

Как передает lsm.lv, домоуправляющие утверждают, что провести в частной собственности принудительную дезинсекцию с приглашением специалистов невозможно, но в местах общего пользования эти вредители уже уничтожены. Один многоквартирный дом в Даугавпилсе полностью заселен клопами. Для борьбы с вредителями была размещено объявление с призывом бороться с вредителями сообща.

Журналистов ЛТВ не впустили в квартиры, но на фотографиях видно бесчисленное количество клопов.

Клопы стремительно распространяются, поэтому складывается ситуация, когда клопами заражена не только одна квартира в доме, но и почти весь дом. Таким образом ситуация усложняется. И такая ситуация наблюдается как минимум в 30 домах. Об этом журналистам рассказала глава правления SIA Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Наталья Русткова.

Правда, жители конкретного дома перед камерой говорить о клопах отказались.

Авторы сюжета отмечают, что бороться с клопами непросто, ведь для этого требуется, чтобы с вредителями начали бороться жители всех квартир, причем, действовать надо одновременно, а также необходимо приглашать и специалистов.

Начальник 1-го участка SIA Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Эдгарс Андрющенко подтвердил телевидению, что клопов часто можно увидеть в местах общего пользования, но каждую квартиру нельзя проверить без разрешения собственника.

"Если к нам не поступит жалоба от владельца квартиры, мы не можем понять, что происходит в этой квартире", - заявил Андрющенко.

Инспекция здравоохранения отмечает, что распространение постельных клопов в Латвии невелико. Чаще всего они распространены в общежитиях. Энтомолог и доцент кафедры биологии Волдемарс Спуньгис рассказал, что постельный клоп – это кровосос, который находит свою жертву, ощущая тепло, излучаемое человеческим телом. Постельные клопы не являются переносчиками болезней.

"Постельный клоп не представляет собой ничего страшного с точки зрения насекомого, с точки зрения паразита. Особенность постельных клопов в том, что они имеют шесть стадий развития с момента откладки яйца, и на каждой стадии они сосут кровь, чтобы иметь возможность перейти в следующую стадию", - пояснил Спуньгис.

С постельными клопами трудно бороться, поскольку они быстро размножаются, выносливы и обладают высокой устойчивостью к химическим веществам. В качестве решений специалисты называют специальные химические вещества, чистку кроватей, матрасов и другой мебели горячим паром, стирку белья при температуре не ниже +55 градусов и разрушение очагов, обжитых клопами.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !