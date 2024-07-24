В связи с авиарейсами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша в Госканцелярии начато еще одно — уже четвертое по счету — дисциплинарное дело.

Как отмечает ЛТВ, Янис Цитковскис, ранее занимавший должность директора Госканцелярии, а затем пониженный в должности, в знак протеста решил уволиться.

На данный момент выясняются обстоятельства о деятельности еще одного сотрудника Госканцелярии.

Ранее уже сообщалось, что Государственная канцелярия провела дисциплинарное расследование для выяснения обстоятельств, связанных с действиями этих двух сотрудников.

Дисциплинарное расследование было завершено 20 июня, и один из фигурантов дела был подвергнут дисциплинарному взысканию с временным сокращением вознаграждения.

Другой фигурант дела прекратил трудовые отношения с учреждением до завершения дисциплинарного расследования по собственному желанию, в связи с чем дисциплинарное производство в отношении него было прекращено.

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