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По итогам выборов в Европарламент Сейм утвердил так называемые "мягкие" мандаты. На место депутатов, избранных в Европарламент - Вилиса Криштопанса от "Латвии на первом месте" и Рихарда Колса от Национального объединения - вошли Илзе Стобова и Юргис Клотиньш.

Илзе Стобова ранее была помощником депутата Сейма Вилиса Криштопанса, которого и заменила в парламенте. Также она была учителем Рижской начальной школы Валдиса Залитиса.

Юргис Клотиньш был депутатом Рижской думы. Причем в 14-м Сейме он поработать по "мягкому мандату" уже тоже успел - в те времена, когда избранный депутатом парламента Наурис Пунтулис занимал пост министра культуры. Но, когда Пунтулис, потерял пост министра культуры - был вынужден вновь переместиться в Рижскую думу. Теперь Клотиньша "вернуло" в Сейм избрание в Европарламент Колса.

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