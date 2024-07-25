Foto: Rihards Rasnacis

В четверг, 25 июля, с 12 до 18 часов в Риге, возле скульптуры Большого Кристапа, автоводители и их транспортные средства смогут получить особое благословение, сообщил порталу Delfi священник Латвийской Римско-католической церкви Рихардс Раснацис.

По словам Раснациса, Святой Христофор или Святой Кристап известен как покровитель водителей и путешественников, который обеспечивает безопасное и успешное передвижение. День его памяти отмечается католической церковью 25 июля.

Рижане почитали Святого Христофора (Кристапа) и молились о его заступничестве в своих путешествиях много веков назад, заявил священник.

"Мы хотим продолжить эту традицию и дать возможность получить благословение всем водителям, которые этого желают", - сказал священник, подчеркнув, что "молитва благословения также содержит призыв быть понимающими на дороге и помогать тем, кто попал в беду. Таким образом, она будет способствовать улучшению культуры вождения участников дорожного движения".

Благословение автомобилей и водителей будет проходить с 12 до 18 часов возле скульптуры Большого Кристапа.

Благословение является одним из таинств Католической церкви - священных знаков, которые, благодаря заступничеству церкви, приносят прежде всего духовные плоды и освящают различные ситуации в жизни человека. Молитва благословения - это одновременно и хвала Богу, и заступничество за людей, чтобы они могли использовать божественные дары в соответствии с Евангелием, говорится в Катехизисе Католической церкви, изданном Рижской митрополичьей курией.

Первая рижская статуя Кристапа была изготовлена в 1510 году. Первоначальный вариант нынешней деревянной статуи был создан в 1693 году главным скульптором города Микелисом Бринкманисом, но он был разрушен. В 1997 году мастер по дереву Гинтс Упитис воссоздал статую Большого Кристапа. На данный скульптура находится в Музее истории Риги и мореходства, а на берегу Даугавы стоит ее копия.

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