На этой неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич отправится в Париж - в том числе, посетит Олимпийские игры. Традиционно во время отсутствия президента его обязанности исполняет спикер Сейма, если отсутствует спикер - первый вице-спикер. Один день Ринкевича будет подменять спикер Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян), остальные дни - вице-спикер Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство").

С четверга, 25 июля, до воскресенья, 28 июля, президент будет находиться с визитом в Париж. 25 июля Ринкевич примет участие для "Устойчивого развития спорта".

26 июля Ринкевич примет в приеме, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном, в Елисейском дворце и церемонии открытия Олимпийских игр.

Во время визита президент в Олимпийской деревне встретится с латвийскими спортсменами, будет болеть за наших спортсменов на первых стартах.

В среду, 24 июля, в "Latvijas Vēstnesis" была опубликована информация, что 25 июля обязанности президента будет исполнять спикер Сейма Дайга Миериня, с 26 по 28 июля - вице-спикер Занда Калниня-Лукашевича.

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