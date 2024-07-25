Бывший министр сообщения и депутат Сейма Талис Линкайтс вышел из "Новой консервативной партии" (JKP). Политик подтвердил это Латвийскому телевидению (LTV).
Он был членом JKP шесть лет, но теперь пришло время сосредоточиться на профессиональных вызовах, сообщили в четверг в выпуске передачи "Панорама" на LTV.
Напомним, JKP неудачно выступила на прошедших выборах в Европейский парламент.
После того как на выборах в 14-й Сейм партия не была переизбрана, часть ее видных членов покинули политическую организацию.
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