Латвийская теннисистка Елена Остапенко в первом круге Олимпийского турнира в Париже встретится с колумбийкой Камилой Осорио, об этом стало известно на состоявшейся в четверг жеребьевке.

Остапенко занимает 11-е место в рейтинге WTA и на Олимпийских играх она выступит под десятым номером. В то время как ее соперница Осорио занимает 84-ю позицию в рейтинге. Колумбийка за свою карьеру выиграла два титула "WTA 250" — оба на грунте.

Игра в субботу начнется в 13:00 по латвийскому времени на третьем по значимости корте имени Симоны Матьё.

Ранее теннисистки между собой не играли.

Во втором круге Остапенко встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси (WTA 110) или украинкой Даяной Ястремской (WTA 26).

В Олимпийском турнире участвуют 64 теннисистки, чемпион определяется в шести кругах. На кортах, где пройдет турнир, Остапенко в 2017 году стала чемпионкой French Open.

Остапенко третий раз в карьере будет участвовать в Олимпийских играх. В предыдущие два раза она остановилась в первом круге.

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