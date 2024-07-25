Для обеспечения тестирования бронемашин Patria 6x6 на территории Латвии до их передачи Национальным вооруженным силам и включения в реестр военных транспортных средств между Министерством обороны и производителем Defence Partnership Latvia заключено соглашение о тестировании военной техники на Адажском военном полигоне, сообщили порталу Delfi в министерстве.

5 августа на военной базе "Адажи" состоится передача первого полностью произведенного в Латвии бронетранспортера марки Patria в распоряжение Национальных вооруженных сил.

Для облегчения тестирования производимой в Латвии военной техники в долгосрочной перспективе МО разработало и направило в Министерство транспорта предложения по внесению изменений в "Закон о дорожном движении", которые будут рассмотрены в Сейме Комиссией по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.

Предлагаемые изменения предусматривают возможность, на основании запроса МО, зарегистрировать и присвоить специальный номерной знак сертифицированной коммерческой компании оборонного сектора, но еще не введенной в эксплуатацию специальной военной технике и ее прицепам. Также изменения предусматривают право управлять такой техникой лицу, имеющему необходимую категорию водительского удостоверения и уполномоченному самим производителем, так как в настоящее время военной техникой могут управлять только сотрудники Национальных вооруженных сил.

Согласно текущему правовому регулированию, в отдельный реестр регистрировалась только находящаяся в пользовании Национальных вооруженных сил специальная военная техника.

С развитием индустрии необходимы изменения в нормативных актах, чтобы предоставить возможности коммерческим компаниям перемещать произведенную технику в соответствии с производственными и испытательными нуждами.

В Минобороны подчеркнули, что поставки бронемашин Patria 6x6 для латвийских Национальных вооруженных сил продолжаются в соответствии с графиком поставок.

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