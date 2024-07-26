на участке Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи движение организовано с использованием знаков приоритета, ограничение скорости 70 и 50 км/ч на трех участках. Предполагаемое время проезда через участок ремонтных работ - 43 минуты;

на автодороге Вентспилс-Колка (Р124): от Вентспилса до Лиепене шесть участков со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 45 минут;

от Сикрагса до Мазирбе движение регулируется светофорами или регулировщиками на одном участке, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — полчаса; от Вайде до Колки — на одном участке движение с регулировщиком, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда - полчаса;

на дороге Алуксне-Апе (Р39) на участке от Алсвики до Гайдусилса ограничение скорости 30-70 км/ч, пять участков со светофоров или регулировщиком. Ориентировочное время проезда 40 минут;

на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе до Цесиса четыре участка со светофорами и местная объездная дорога, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 40 минут;

на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Рите ограничение скорости 50 и 70 км/ч, четыре участка со светофорами, время проезда - 40 минут;

на участке Илуксте (Вирсайши)–Бебрене–Биржи (Р72) от Мазлати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, на проезд потребуется 40 минут;

на участке дороги Берзауне-Вестиена-Эргли (P81) от Эргли до Берзауне пять участков со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч. Ориентировочное время проезда - 35 минут;

на участке автомагистрали Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной автомагистралью Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис четыре участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч . Ожидаемое время проезда - 35 минут;

на автодороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса четыре участка со светофорами, скорость ограничена 50 км/ч, ожидаемое время пересечения участка 35 минут;

на участке дороги Коцени-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Есалкаи три участка с временными светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда – полчаса;