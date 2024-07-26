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В сети государственных дорог строительные работы ведутся на 65 участках, и больше всего ограничений в движении сейчас в окрестностях Вентспилса, сообщает Latvijas valsts ceļi.

На этой неделе начались строительные работы на 20-километровом участке Вентспилсского шоссе (А10) недалеко от Угале, и на проезд этого участка потребуется полчаса. С другой стороны, на дороге Колка-Вентспилс (Р124) в настоящее время строительные работы ведутся на трех участках, и там нужно запланировать дополнительные полтора часа на дорогу. Также, отправляясь в Вентспилс из Дундаги (P77), следует выделить на дорогу дополнительные полчаса.

В субботу, 27 июля, во время Праздника вина в Сабиле будут временно закрыты участки автодороги Лигас-Кандава-Веги (P130) (ул. Ригас):

  • 11.30–11.45 – от улицы Ригас, 1 до улицы Ригас, 15;

  • 19.10–19.40 – от улицы Ригас, 14 до улицы Вентспилс, 17а.

Объезд будет возможен по улицам города.

Самые большие ограничения движения на главных государственных дорогах:

  • на участке Видземского шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене семь участков со светофорами и местная объездная дорога, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда через участок ремонтных работ - 45 минут;

  • на Елгавском шоссе (А8): от Риги до Яунолайне ограничение скорости 70 и 50 км/ч, ожидаемое время проезда - примерно 30 минут; от Далбе до моста через реку Вирцава ограничение скорости 70 и 50 км/ч, до одного участка со светофорами, предполагаемое время проезда – 40 минут;

  • на участке Вентспилсского шоссе (А10) от поворота на мельницу Угале (V1323) до дороги Уденсвада движение регулируется на одном участке с помощью светофоров или регулировщика, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 30 минут.

Самые большие ограничения на региональных дорогах:

  • на участке Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи движение организовано с использованием знаков приоритета, ограничение скорости 70 и 50 км/ч на трех участках. Предполагаемое время проезда через участок ремонтных работ - 43 минуты;

  • на автодороге Вентспилс-Колка (Р124): от Вентспилса до Лиепене шесть участков со светофорами, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 45 минут;

  • от Сикрагса до Мазирбе движение регулируется светофорами или регулировщиками на одном участке, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — полчаса; от Вайде до Колки — на одном участке движение с регулировщиком, ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда - полчаса;

  • на дороге Алуксне-Апе (Р39) на участке от Алсвики до Гайдусилса ограничение скорости 30-70 км/ч, пять участков со светофоров или регулировщиком. Ориентировочное время проезда 40 минут;

  • на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе до Цесиса четыре участка со светофорами и местная объездная дорога, ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда - 40 минут;

  • на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате (Р73) от Акнисте до Рите ограничение скорости 50 и 70 км/ч, четыре участка со светофорами, время проезда - 40 минут;

  • на участке Илуксте (Вирсайши)–Бебрене–Биржи (Р72) от Мазлати до Засы пять участков со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, на проезд потребуется 40 минут;

  • на участке дороги Берзауне-Вестиена-Эргли (P81) от Эргли до Берзауне пять участков со светофорами, ограничение скорости 50 км/ч. Ориентировочное время проезда - 35 минут;

  • на участке автомагистрали Вентспилс-Дундага (Р77) от пересечения с региональной автомагистралью Вентспилс-Колка (Р124) до лесных дорог Риесту Дамбис и Отрайс Риесту Дамбис четыре участка со светофорами, ограничение скорости 70 и 50 км/ч . Ожидаемое время проезда - 35 минут;

  • на автодороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса четыре участка со светофорами, скорость ограничена 50 км/ч, ожидаемое время пересечения участка 35 минут;

  • на участке дороги Коцени-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Есалкаи три участка с временными светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда – полчаса;

  • на дороге Свенте-(Субате) граница с Литвой (Р70) на участке от Свенте до пересечения с дорогой Илуксте-Илзе-Виткушки (V702), четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Ориентировочное время проезда - полчаса.

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