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В Латвии большинство пользователей автомобилей каршеринга, или 40%, входят в возрастную группу от 29 до 38 лет. Учитывая доступность автомобилей каршеринга в Латвии, это в основном жители Риги, свидетельствуют результаты исследования компании OX DRIVE

Следующая возрастная группа - от 19 до 28 лет, на которую приходится 33% от общего числа пользователей автомобилей каршеринга. В свою очередь, 21% пользователей входят в возрастную группу от 39 до 48 лет. Жители старше 49 лет ездят на автомобилях каршеринга очень редко - в эту возрастную группу входят лишь 6% пользователей.

Сооснователь платформы каршеринга OX DRIVE Эгия Гайлума отметила, что каршеринг - это тенденция мобильности будущего, что уже сейчас отражено в профилях пользователей: 73% - это горожане в возрасте до 38 лет.

"У нас есть возможность одними из первыми сформировать мобильность будущего в городе - сократить количество личного транспорта, повысить комфорт и удобство горожан, а также решить вопросы загрязнения окружающей среды и воздуха. Можно прогнозировать, что в ближайшие десятилетия этот способ передвижения будет использовать половина жителей городов", - заявила Гайлума.

Кроме того, согласно результатам исследования OX DRIVE, среднее расстояние поездки составляет 24 километра, а среднее время аренды - 2,5 часа. Чаще всего горожане используют автомобили каршеринга для дальних поездок за пределы Риги, но каршеринг также актуален для быстрого и удобного передвижения из одного микрорайона столицы в другой, а также для поездок в окрестности Риги. В OX DRIVE отметили, что жители окрестностей Риги больше ценят преимущества каршеринга: не нужно платить за парковку в центре столицы, а также можно ехать по полосе общественного транспорта.

Платформа каршеринга OX DRIVE была создана два года назад. На данный момент она насчитывает 50 000 пользователей, которые с момента запуска OX DRIVE проехали в целом 3,8 миллиона километров, использовав автомобили каршеринга 165 000 раз.

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