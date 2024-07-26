Менее половины, а именно 47% жителей Латвии связывают своё будущее с Латвией, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии компанией Rait Custom Research Baltic.

Целью исследования было выяснить отношение жителей Латвии к актуальным вопросам общества. Респондентам было предложено оценить утверждения, касающиеся государства Латвия, самоуправлений и планов на будущее их семей.

Результаты показывают, что по сравнению с опросом 2023 года жители более позитивно оценивают развитие и возможности своих самоуправлений (3,09 балла по 5-балльной шкале), а также более оптимистично настроены по поводу общего развития Латвии в правильном направлении (2,75 балла, в прошлом году - в среднем 2,6 балла). В то же время свое будущее с Латвией связывают менее половины, а именно 47% жителей. В свою очередь, остаться жить в Латвии хотят 45% опрошенных.

Выяснилось, что до 2% увеличилась доля жителей, считающих, что государство очень прислушивается к желаниям и потребностям граждан. В прошлом году так считали только 1% опрошенных.

Однако каждый третий респондент (37%) указал, что государство совсем к ним не прислушивается. Еще 36% считают, что государство скорее не прислушивается к желаниям и потребностям жителей. В свою очередь, жители в возрасте от 45 до 65 лет и русскоязычные больше всех ощущают, что латвийское государство их не слышит, говорится в исследовании.

Положительная тенденция наблюдается в вопросе о возможностях влиять на политические процессы - 4% опрошенных согласны, что у них есть большие возможности влиять на такие процессы (в 2023 году это было 2%).18% указали на средние возможности (в 2023 году - 14%).

В то же время в этом году снизилась доля жителей, которые совсем не верят в возможность влиять на политические процессы - так считают 31%, по сравнению с 38% в прошлом году.

Меньше возможностей влиять на политические процессы видят жители в возрасте от 55 до 75 лет, живущие в сельской местности, со средним профессиональным или специальным образованием, а также пенсионеры, неработающие и русскоязычные, свидетельствуют результаты опроса.

Наиболее часто упоминаемой социальной активностью, согласно результатам опроса, является участие в выборах Сейма, самоуправлений и Европейского парламента - в них в 2024 году участвовали 46% опрошенных. В то же время снизилась доля жителей, голосовавших за инициативы на портале Manabalss.lv (42% по сравнению с 48% в прошлом году), участвовавших в благотворительных акциях (34% против 48% в 2023 году) и занимавшихся уборкой окружающей среды (22% против 26% в 2023 году).

Оценивая деятельность других стран и международных организаций, в опросе наибольшее количество положительных отзывов получили Эстония, Литва, Европейский Союз и НАТО. Наиболее негативно по-прежнему оценивали Россию, Беларусь, Китай, за ними следуют США и ООН.

Опрошенные русскоязычные более позитивно оценивали деятельность России, Беларуси, Китая, а также ООН, что привело к увеличению доли положительных оценок.

В то же время исследование показывает, что доля положительных оценок для Эстонии и Литвы снизилась - чаще негативные оценки этих стран дают русскоязычные мужчины.

Опрос был проведен в июне этого года, охватив 1005 респондентов - постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Стоимость исследования составила 3956 евро без учета налога на добавленную стоимость, и оно было профинансировано из государственного бюджета.

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