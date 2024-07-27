Некоторые улицы или их участки в Старой Риге обустроены по принципам создания пешеходных улиц. Лучшим примером является улица Торня, а также улица Калькю (частично), однако во многих местах Старой Риги соответствующий статус определяется только дорожными знаками, а сама историческая улица не оборудована по требованиям безопасной для пешеходов среды.

Через пару лет Рижская дума планирует реконструировать улицу Вальню, инвестировав 12 миллионов евро и фактически превратив ее в пешеходную улицу. Участок между улицами Кальку и Театра долгое время функционировал как пешеходная улица, а недавно в пешеходную была превращена часть между улицами Аудею и 13 января.

В территориальном планировании исторического центра Риги и его охранной зоны предусмотрено, что улица Вальню должна развиваться как пешеходная улица, за исключением участка от улицы Смилшу (Пороховой башни) до улицы Калькю и пересечения с улицей Аудею, где необходимо поддерживать определенное количество автомобильного движения для функционирования общей транспортной системы Старой Риги. Эти участки будут иметь приоритет для пешеходов.

"Подобные инициативы можно оценить положительно и с точки зрения бизнеса - пешеходные улицы особенно подходят для кафе, ресторанов, различных магазинов. Это возможность зарабатывать, одновременно оживляя город", - заявил в интервью изданию Diena руководитель отдела сделок с недвижимостью компании Latio Норберт Клаучс, .

Упорядоченная среда может принести положительные изменения в любую часть города, особенно если инфраструктурные проекты учитывают комфорт людей. Пешеходные улицы в городах обычно создают приятную, уютную атмосферу, возможность свободно передвигаться, отдыхать и общаться.

Дискуссии о необходимости создания пешеходной улицы в Риге уже десятки лет идут то громче, то тише, но мысли и интересы по поводу улиц Вальню и Тербатас в основном разделились.

"Стратегически сейчас, когда поток туристов уменьшился, более необходимо возродить Старую Ригу. Если сравнивать улицы Вальню и Тербатас, улица Вальню определенно будет более подходящей для пешеходов - не только из-за архитектуры. Конкретное местоположение потребует меньших изменений в реорганизации дорожного движения, что, соответственно, обременит меньшую часть населения. Эта улица должна стать не только туристической достопримечательностью, но и любимым местом рижан со средой, в которой им хочется оставаться и проводить время", - заявил Клаучс.

В свою очередь, столичное самоуправление вместе с предпринимателями будет искать возможности оживить центр Риги.

Агентству LETA в Рижской думе сообщили, что на встрече представителей думы, Латвийской ассоциации недвижимости, Латвийской торгово-промышленной палаты и столичных предприятий было принято решение создать рабочую группу, которая разработает предложения о льготах по налогу на недвижимость, управлению недвижимостью, транспорту и другим вопросам, которые призваны вернуть бизнес в центр столицы.

Как отметил председатель правления Латвийской ассоциации недвижимости Айгар Шмитс, ассоциация уже длительное время обращает внимание на то, что центр Риги пустует, а эта встреча дает надежду на то, что развитие предпринимательства в столице стоит на повестке дня самоуправления.

Ассоциация подала Рижской думе предложения, которые позволят больше поддерживать предпринимателей, желающих реконструировать здания в центре города или изменить фасад, разделить или изменить статус крупных коммерческих помещений. Ассоциация также призывает думу рассмотреть возможность бесплатной парковки по выходным, а для семей, решивших переехать в центр города, на определенный период отменить налог на недвижимость.

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