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В ближайшие две недели - 30 июля и 6 августа - не состоятся очередные заседания Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

В течение этих двух недель также не будут проводиться совещания по сотрудничеству коалиционных партий, но в случае необходимости будут созываться экстренные заседания правительства.

В это время с 1 августа по 11 августа премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") отправится в ежегодный отпуск. Во время ее отсутствия с 1 по 9 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе-Либиня Эгнере ("Новое Единство"), а с 10 августа по 11 августа – министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

Согласно распоряжениям премьер-министра, опубликованным в официальном издании, в это время в отпуск уйдут также и другие члены правительства.

Каникулы у правительства были и в предыдущие годы. Такую практику в свое время ввел бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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