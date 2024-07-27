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Жители Латвии очень пассивны в коммуникации с медиками по вопросу побочных эффектов лекарственных препаратов. А ведь именно от активности граждан во многом зависит то, насколько безопасными будут наши лекарства. Об этом в программе "Домская площадь" рассказала глава отдела безопасности лекарств Государственного агентства лекарств, экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщает Rus.Lsm.lv.

За безопасностью лекарств пристально следят на протяжении всего цикла их "жизни", начиная с разработки и заканчивая употреблением. Очень важная часть этого процесса — наблюдение за побочными эффектами. Даже если перечень побочных эффектов уже имеется в описании лекарства, медики все равно продолжают мониторить этот процесс, и в случае необходимости вносят в описание лекарства коррективы. А в отдельных случаях препарат вообще может быть изъят из продажи.

Важную роль в этом мониторинге играют сами пациенты. Увы, жители Латвии чрезвычайно пассивны в этой области: коммуникация пациентов с медиками по вопросам побочных эффектов лекарств на очень низком уровне — по этому показателю Латвия уже много лет находится в самом конце европейского списка. Правда, проведенная недавно информационная кампания, в которой разъяснялось, насколько важны отзывы пациентов, сделала свое дело: люди стали более отзывчивыми. "Вследствие этой кампании резко увеличилось количество сообщений. Надеюсь, что люди сохранят эту активность и мы снова не упадем на низкий уровень", — сказала Винькеле.

Многие люди, не будучи специалистами, сомневаются в том, является ли изменение состояния их здоровья побочным эффектом от лекарства или вызвано какими-то другими причинами. Илзе Винькеле советует не думать на эту тему:

"Человек не должен мучиться догадками о том, связано ли то или иное изменение состояния здоровья с приемом лекарства. В этом разберутся наши специалисты. Ваша задача — просто сообщить о побочном эффекте".

Сделать это можно, заполнив специальную анкету на домашней страничке Zāļu valsts aģentūra — zva.gov.lv, в специальном разделе Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci. В анкете нужно обязательно указать свое имя, чтобы эксперт мог с вами связаться. Эта информация строго конфиденциальна и доступна только экспертам, подчеркнула Винькеле.

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