К матери футболиста клуба RFS Глеба Жалейко - Марине Щербаковой- применен временный запрет на участие в любых футбольных мероприятиях, сообщило агентство LETA со ссылкой на Латвийскую футбольную федерацию (LFF). Причина - Щербакова в ходе конфликта с болельщиками команды, играющей против RFS, якобы пригрозила им приходом Путина в Латвию.

28 июня на матче второй по силе лиги Латвии на трибунах между командой RFS и "Leevon"/PPK произошел инцидент. Мать Жалейко потребовала от болельщиков команды-противника покинуть стадион, назвала их фашистами и упомянула Владимира Путина, сказав, что, когда он приедет в Латвию, первым делом расстреляет этих болельщиков. По всей видимости, это была ее реакция на лозунги болельщиков, осуждающие Путина. Болельщики якобы скандировали лозунг "Путин — х***о".

После оценки доступной информации Комитет по этике LFF возбудил дисциплинарное дело о возможном нарушении этики. Все имеющиеся материалы, связанные с инцидентом, включая объяснения вовлеченных сторон, переданы на рассмотрение ответственным учреждениям.

В ходе дальнейшего рассмотрения дела Комитет по этике LFF начал сбор дополнительных материалов, которые также будут переданы правоохранительным органам. До завершения рассмотрения дела Комитет по этике LFF наложил запрет на участие Марины Щербаковой в любых футбольных мероприятиях.

По свидетельствам пользователей соцсети "X", в конфликт также вовлеклись сам Жалейко и другой футболист RFS Адам Мархиев, поддержавшие мать футболиста. Жалейко в двух отдельных заявлениях опроверг, что выражал поддержку России или называл кого-либо фашистом или нацистом, утверждая, что он только защищал мать.

LFF обратила внимание на происшествие только через неполный месяц после самого инцидента.

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