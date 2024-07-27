Председатель правления "Rīgas nami" Байба Беатрисе Слеже приняла решение оставить занимаемую должность по личным причинам, сообщила глава пресс-службы SIA "Rīgas nami" Даце Прейса.

Последний рабочий день Байбы Беатрисе Слежи в качестве главы правления SIA "Rīgas nami" — 9 августа.

По словам председателя совета "Rīgas nami" Мартиньша Зиеманиса, новый председатель правления будет искаться на открытом конкурсе, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Зиеманис поблагодарил Слеже за вклад в реорганизацию "Rīgas nami" путем объединения четырех предприятий. По его словам, под руководством Слеже заложен прочный фундамент для будущего развития "Rīgas nami".

"Реорганизация "Rīgas nami" была большой задачей, над которой интенсивно работали последние полтора года", — признает Янис Ланге, исполнительный директор самоуправления.

По словам Байбы Беатрисе Слеже, в будущем она планирует связать свою профессиональную деятельность с управлением компанией и финансами, а также продолжать совершенствовать свои профессиональные знания.

Председатель правления "Rīgas nami" подчеркивает, что за последние полтора года работа велась по нескольким направлениям. Прежде всего, это реализация принципов надлежащего корпоративного управления в реорганизуемой компании. Благодаря организованной структуре компании реализованы единые операционные процессы, охватывающие все направления бизнеса.

В прошлом году в столичной компании были введены внутренний аудит и новая система учета недвижимости, отражающая стоимость активов компании.

SIA "Rīgas nami" завершило 2023 год с прибылью, 40% которой было направлено в виде дивидендов акционеру - Рижскому самоуправлению. В этом году проводится оценка портфеля недвижимости компании, ведется работа по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также цифровизации процессов.

В 2023 году была утверждена среднесрочная стратегия развития компании. Предполагается, что будущее развитие будет основано на качественном управлении недвижимостью, повышении эффективности работы и удовлетворенности клиентов, а также использовании климатически нейтральных решений и решений экономики замкнутого цикла в управлении муниципальной собственностью.

В прошлом году "Rīgas nami" уделила большое внимание рынкам столицы. Основная цель – рациональное и финансово обоснованное развитие рынков при сохранении их уникальности.

До тех пор, пока не будет найден новый председатель правления, правление продолжит свою работу в частичном составе.

Предприятие "Rīgas nami" является крупнейшим администратором и управляющим объектов муниципальной собственности и капитальных учреждений, социальных жилых домов, муниципальных рыночных площадей и зданий в них, арендодателя помещений и девелопера новых проектов, а также "Splendid Palace" и "Melngalvju nams" .

В 2023 году "Rīgas nami" работала с оборотом 27 976 356 евро. Прибыль составила 19 853 евро. Уставный капитал фирмы составляет 110 162 151 евро, владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

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